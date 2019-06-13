Обнародован приговор Мосгорсуда по делу Мамаева и Кокорина

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Мосгорсуд опубликовал официальное апелляционное постановление по уголовному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.
Обнародован приговор Мосгорсуда по делу Мамаева и Кокорина
  • © Агенство городских новостей «Москва»

Приговором Мосгорсуда от 13.06.2019:

— Кокорин Кирилл оправдан по ст. 35, ч. 2 и ст. 116 УК РФ за отсутствием состава преступления. Он получил право на реабилитацию. Кокорин Кирилл виновен по ст. 115, ч. 2, п. «а», ст. 213, ч. 1, п. «а», и ст. 115 ч. 2, пп. «а», «в». Окончательный приговор — один год и шесть месяцев колонии общего режима;

— Кокорин Александр виновен по ст. 115, ч. 2, п. «а» УК РФ, ст. 213, ч. 1, п. «а»,
ст. 115, ч. 2, пп. «а», «в». Окончательный приговор — один год и шесть месяцев колонии общего режима;

— Мамаев Павел виновен по ст. 115, ч. 2, п. «а» УК РФ, ст. 213, ч. 1, п. «а» УК РФ и ст. 116 УК РФ. Окончательный приговор — один год и пять месяцев колонии общего режима;

— Протасовицкий Александр виновен по ст. 115, ч. 2, п. «а» УК РФ, ст. 213, ч. 1 п. «а» УК РФ и ст. 116 УК РФ. Окончательный приговор — один год и пять месяцев колонии общего режима.

Ранее адвокат Кокорина рассказала о дальнейших действиях стороны защиты.

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