Адвокат Кокорина рассказала о дальнейших действиях стороны защиты

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о дальнейших намерениях стороны защиты после решения Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

«Дальнейшие действия? Полный круг обжалования. Конституционные инстанции, Верховный суд», — сказала Стукалова.

Суд отменил приговор Пресненского суда. Отмечается, что апелляция стороны защиты отклонена, а апелляционное представление прокуратуры удовлетворено.

Согласно решению Мосгорсуда, Кокорин и его брат Кирилл должны провести один год и шесть месяцев в колонии общего режима, а Мамаев и Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев. Таким образом, сроки предыдущего приговора остались без изменений.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Пресненский суд вынес приговор 8 мая.

Ранее Стукалова заявила, что защита рассчитывала на гуманность Мосгорсуда.