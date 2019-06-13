Орлов назвал дело Кокорина и Мамаева «показательным процессом»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Что тут сказать... Я согласен с Юрием Павловичем Сёминым, который заявил, что это хулиганство тянет на 15 суток. А так как мы с ним ровесники, то я солидарен с мнением главного тренера «Локомотива». Вот и всё. Показательный процесс», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Также журналист выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться на профессиональный уровень.

«Всё зависит от них самих! Надо тренироваться. Надеюсь, в тех местах, куда их отправят, будет возможность как-то поддерживать форму. Пусть им дадут такую возможность. Валентин Козьмич Иванов мне рассказывал, как с несколькими футболистами неоднократно ездил на зону к Эдуарду Стрельцову. Они возили туда мячи, форму. Зачем? Чтобы и там люди могли хоть иногда играть в футбол. Это же не запрещено! Проводилось первенство тюрем. Заключенные тоже имеют какое-то время на отдых. Просто этим надо заниматься. Кокорину и Мамаеву нельзя терять надежду. Стрельцов вышел и дважды стал лучшим футболистом страны», — добавил Орлов.

Ранее экс-хоккеист сборной СССР рассказал, что Мамаева и Кокорина ждут «зэковские законы».