Орлов назвал дело Кокорина и Мамаева «показательным процессом»

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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Что тут сказать... Я согласен с Юрием Павловичем Сёминым, который заявил, что это хулиганство тянет на 15 суток. А так как мы с ним ровесники, то я солидарен с мнением главного тренера «Локомотива». Вот и всё. Показательный процесс», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс»

Также журналист выразил уверенность, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться на профессиональный уровень.

«Всё зависит от них самих! Надо тренироваться. Надеюсь, в тех местах, куда их отправят, будет возможность как-то поддерживать форму. Пусть им дадут такую возможность. Валентин Козьмич Иванов мне рассказывал, как с несколькими футболистами неоднократно ездил на зону к Эдуарду Стрельцову. Они возили туда мячи, форму. Зачем? Чтобы и там люди могли хоть иногда играть в футбол. Это же не запрещено! Проводилось первенство тюрем. Заключенные тоже имеют какое-то время на отдых. Просто этим надо заниматься. Кокорину и Мамаеву нельзя терять надежду. Стрельцов вышел и дважды стал лучшим футболистом страны», — добавил Орлов. 

Ранее экс-хоккеист сборной СССР рассказал, что Мамаева и Кокорина ждут «зэковские законы».

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