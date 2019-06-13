Экс-хоккеист сборной СССР: Мамаева и Кокорина ждут «зэковские законы»
- РИА Новости
«Если у них есть стержень, внутреннее «я», то вернутся. Парни ещё молодые, у них всё впереди. Советы здесь вряд ли помогут. Пожелаю не падать духом. Могут ли у них начать вымогать деньги сокамерники? Вряд ли просить будут. Но и без этого можно нормально отбыть срок. Нужно вести себя правильно и по-мужски», — приводит слова Татаринова «Советский Спорт».
Экс-хоккеист отметил, что после отклонения апелляции спортсменов переведут в специальную камеру — «сборку».
«Там настоящие зэковские законы. Там мгновенно пробьют: кто ты, откуда, что сделал. Да там, скорее всего, всё про них уже знают. Вести себя надо естественно», — добавил Татаринов.
Ранее стало известно, что омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО.