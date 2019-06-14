Посольство России в США подтвердило гибель сноубордиста Кольцова

Посольство России в США подтвердило гибель российского сноубордиста Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе.

«Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Дмитрия Кольцова», — приводит слова пресс-службы посольства РИА Новости.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что в Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду. По информации издания, в преступлении обвиняется 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который также убил заместителя шерифа округа Джозефа Солано.

Подозреваемый выстрелил в стоявшего на улице россиянина, а затем в спутника спортсмена, но не попал. Кольцов скончался на месте.

Ранее в США скончался спортсмен во время соревнований по триатлону.