«Отправлял непристойные фотографии»: что известно о сексуальном скандале вокруг футболиста сборной Египта

Полузащитник сборной Египта Амр Варда отчислен из заявки национальной команды прямо во время Кубка африканских наций из-за сексуального скандала. Сразу две девушки обвинили спортсмена в домогательствах в социальных сетях. Сам игрок уже принёс им свои извинения. А лидер «фараонов» Мохамед Салах напомнил, что к женщинам нужно относиться с уважением, но при этом призвал «не отправлять на гильотину» партнёра по сборной.

«Решили отправить Варду из расположения команды»

Кубок африканских наций редко обходится без скандалов. Не стал исключением и этот турнир. Причём в неприятную историю угодили сами хозяева — египтяне. На этот раз отношения к футболу она не имеет, и это особенно шокировало болельщиков.

Началось всё с того, что в среду на сайте Федерации футбола Египта было опубликовано заявление, в котором говорилось об исключении из состава национальной команды полузащитника греческого ПАОК Амра Варды. О причинах произошедшего ничего не говорилось.

«Глава Федерации футбола Египта Хани Абу Реда решил отправить Варду из расположения команды после консультаций с техническим и административным персоналом сборной, чтобы поддержать дисциплину и концентрацию», — гласит коммюнике.

А чуть позже стало известно, что причиной скандала стали сексуальные домогательства Варды в соцсетях. В этом его обвинили сразу две девушки.

Первой публично высказалась известная египетская модель Мерхан Келлер, на страницу которой в Instagram подписано 234 тыс. аккаунтов.

Она рассказала, что Амр буквально преследовал её на протяжении последнего времени и отправлял ей в личных сообщениях свои откровенно непристойные фотографии.

От девушки, по её собственным словам, спортсмен требовал того же путём шантажа, угроз и давления.

В конце концов, Келлер не выдержала и решила наказать Варду за домогательства. Она не только поведала миру о действиях игрока, но и связалась с другими девушками, которые пострадали от его неадекватного поведения.

«Писал, что собирается приехать и найти меня»

В результате публично рассказать о произошедшем осмелилась также мексиканка Джованна Валдатти, которая выложила на своей странице в Twitter скан переписки с футболистом. Правда, позднее фотографии были удалены.

Её рассказ практически совпал с историей Келлер. Джованне, как она сама призналась, Варда тоже отправлял непристойные фотографии и требовал ответить ему взаимностью. По словам Валдатти, египтянин преследовал её на протяжении последнего года.

«Месяц назад я сфотографировалась со своим парнем, а он написал, что собирается найти меня и рассказать моему молодому человеку всю правду обо мне. Якобы у нас с ним была сексуальная связь. Он угрожал, что приедет в Мексику. Мне было страшно», — делилась девушка с подписчиками.

При этом мексиканка призналась, что Варда продолжал её домогаться и за несколько дней до начала Кубка африканских наций. О том же говорила и Келлер.

«Он сказал мне, что хочет сделать видеозвонок, чтобы поговорить о футболе. Однако когда я ответила, Варда стоял голый. Я скинула вызов, после чего он опять начал мне угрожать», — сообщила Валдатти.

В результате она решила проучить египтянина и записала один из видеозвонков футболиста, чтобы получить явные доказательства домогательств с его стороны.

Интересно, что в социальных сетях Джованну поддержали далеко не все. Некоторые обвинили девушку в том, что она сама спровоцировала спортсмена. Однако большинство всё же встали на сторону мексиканки.

«Многие нападают на Джованну и обвиняют её в том, что Варду выгнали из сборной. Но кто заставлял Амра посылать такие фотографии? Женщины заслуживают уважения», — заступился за пострадавшую один из пользователей.

«К женщинам нужно относиться с уважением. Нет — это значит нет»

Произошедшее не помешало сборной Египта и без Варды уверенно обыграть ДР Конго (2:0), но после матча главному тренеру команды Хавьеру Агирре пришлось прокомментировать скандал со своим подопечным.

«Потеря командой важного игрока — это не самое приятное событие. Но главное, мы были сконцентрированы на матче на протяжении всех 90 минут. Всё что я могу сказать: сборная Египта достаточно сильна, чтобы пережить потерю одного футболиста», — подчеркнул специалист.

А чуть позже высказался на эту тему и лидер египетской команды Мохаммед Салах, который поддержал пострадавших девушек.

«К женщинам нужно относиться с большим уважением. Нет — это значит нет. Эти вещи являются и должны оставаться священными. Но я также считаю, что многие люди, совершающие ошибки, способны измениться в лучшую сторону и их не следует отправлять сразу на гильотину (что является самым простым выходом). Нам нужно верить во второй шанс», — написал Салах на своей странице в Twitter.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) 26 июня 2019 г.

Сам Варда уже принёс извинения пострадавшим от его действий девушкам и всем египтянам, однако, по информации СМИ, этот сексуальный скандал стал далеко не первым в послужном списке Амра.

Так, в 2017-м португальский «Фейренсе» отказался от аренды египтянина, поскольку он, не пробыв в клубе и трёх месяцев, начал преследовать жён своих товарищей по команде.

Однако в нынешнем скандале, если верить египетским СМИ, может быть замешан не один Варда, а ещё несколько футболистов сборной, чьи имена пока не называются. В таком случае неприглядная для «фараонов» история должна получить развитие в самое ближайшее время.