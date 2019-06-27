Гол Салаха помог сборной Египта победить ДР Конго и выйти в плей-офф КАН-2019

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Сборная Египта по футболу одолела команду ДР Конго во втором матче группового этапа домашнего Кубка африканских наций 2019 года.
Гол Салаха помог сборной Египта победить ДР Конго и выйти в плей-офф КАН-2019
  • © Global Look Press

Встреча прошла в Каире и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев турнира отличились Ахмед Эль-Мухамади и Мохаммед Салах на 25-й и 43-й минутах соответственно.

Таким образом, египтяне набрали шесть очков в группе A и досрочно вышли в плей-офф Кубка африканских наций. ДР Конго замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка. 

В следующем матче Египет сыграет с Угандой, а ДР Конго — с Зимбабве.

Ранее сборная Нигерии по футболу победила Гвинею и вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

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