Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии

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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, состоявшая в отношениях с французским футболистом Адилем Рами, рассказала о поведении бывшего бойфренда.
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии
  • Reuters

«Иногда он очень жестоко обращался со мной. Прошлым летом он потянул меня за волосы, потому что я оставила его в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето стало худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я вынуждена была пойти в больницу, потому что мне было очень больно. Он не уважает женщин, а тот факт, что он является лицом организации, которая борется с домашним насилием во Франции, был только прикрытием для него», — цитирует Андерсон RMC Sport.

В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира Адиль Рами сделал предложение Памеле Андерсон, на которое она ответила отказом.

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