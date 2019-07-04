«Глава федерации не может быть таким хамом»: чемпионка Европейских игр потребовала уволить украинского чиновника

Чемпионка II Европейских игр Анна Соловей обвинила президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко в хамстве и потребовала его отставки. Ранее спортсменка возмутилась сообщением на странице ФВУ в соцсетях: по её словам, чиновник, которого поздравила федерация в связи с победой Соловей, не имел отношения к её подготовке. В ответ Башенко публично оскорбил спортсменку и пригрозил исключить из сборной.

«Я ожидаю отставки»

Чемпионка на днях завершившихся летних Европейских игр Анна Соловей потребовала отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины (ВФУ) Александра Башенко. Причиной громкого заявления стали публичные оскорбления, которые функционер позволил себе в социальных сетях.

«Президент ФВУ априори не может быть таким хамом. Я ожидаю отставки», — заявила спортсменка в эфире телеканала СТБ.

Конфликт разгорелся сразу после того, как Соловей завоевала первое место в велосипедной гонке по очкам на 25 км на соревнованиях в Минске. На странице ФВУ в социальных сетях появилась заметка с поздравлением, адресованным не чемпионке, а председателю Киевской городской федерации велоспорта Сергею Мухомору. Велосипедистка была возмущена подобным отношением к себе и потребовала разъяснений.

«Удивляюсь некомпетентности и пренебрежению к спортсменам вашей же Федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Он не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берёте мою фотографию и мой результат», — написала Соловей в комментариях к посту.

На критику велосипедистки незамедлительно ответил Башенко. В грубой форме он заявил, что девушка «случайно выиграла гонку».

«Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот? Ты зашла на минное поле. Ездишь на моём велосипеде в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты ещё хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин (Сергей Базин — бывший тренер Соловей. — RT). Будешь делать работу — примем тебя, будешь вонять — прогоним и не вспомним, как звали», — высказался функционер.

Впоследствии Башенко вновь оскорбил спортсменку. Он пояснил, что в её контракте прописан пункт, в соответствии с которым она не имеет права позволять себе публичные высказывания без их предварительного обсуждения с Федерацией. В связи с этим организация может применить к ней или её наставникам соответствующие санкции, заявил он.

«Почему и на что она обиделась, я не понимаю. Великие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я её прощаю. Но в сборной или её тренера, или её самой не будет! Если ты псих — отвечай за свои психические реакции. Я думаю, ответственным должен быть наставник», — цитирует главу ВФУ TSN.

Однако сама Соловей опровергла информацию о договорённостях с организацией по поводу запрета на критику.

«Нам поступило очень много жалоб»

Поведение Башенко вызвало возмущение всей спортивной общественности Украины. На сторону серебряной призёрки первенства планеты 2014 года встали не только простые болельщики и коллеги, но и тренеры, а также чиновники. В социальных сетях появился хештег «Поддерживаю Анну Соловей», а у здания министерства молодёжи и спорта Украины прошёл митинг за отставку Башенко.

В свою очередь, Игорь Жданов, возглавляющий ведомство, также высказался в поддержку Соловей. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что полностью её поддерживает и в случае необходимости поможет ей отстаивать свои права.

«Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной Федерации с нашей спортсменкой», — написал Жданов.

Он добавил, что контракт гонщицы был заключён с министерством, в связи с чем ФВУ не имеет права распоряжаться её судьбой. Он также подчеркнул, что поддерживает требования об отставке. В то же время в ведомстве не могут уволить Башенко, так как он является сотрудником общественной организации, не подчиняющейся министерству.

При этом в самой Федерации заверили, что вопрос об отставке Башенко будет поднят в ближайшее время.

«Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что нам поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Мы обязаны рассмотреть эти заявления, поэтому в ближайшее время будет созван президиум. На нём будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту президента Федерации», — заявил вице-президент организации Андрей Гривко.

В стороне от произошедшего не остались и известные велогонщики. Так, по мнению победителя престижной многодневки «Вуэльта Каталания» 2005 года Ярослава Поповича, нынешний скандал стал следствием большого количества проблем, существующих в ФВУ на протяжении многих лет. По его словам, функционер уровня Башенко не имеет права на подобные высказывания.

«Люди, занимающие некоторые посты, должны относиться к ним образцово-показательно. Особенно, если президент Федерации унижает спортсменов... Я к этому очень плохо отношусь, осуждаю это. ФВУ — это сообщество, которое должно помогать гонщикам развиваться, получать медали и заниматься велоспортом», — заявил Попович.

Из-за своих высказываний Башенко не первый раз оказывается в центре громкого скандала. В феврале нынешнего года в социальных сетях он вступил в конфликт с Ольгой Виюк, выступающей в любительском велоспорте. Он сравнил девушку с проституткой и людьми с «ограниченными умственными данными».