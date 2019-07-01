Визит Путина, два золота в гимнастике и россыпь наград на велотреке: итоги десятого дня Европейских игр

В Минске завершились вторые Европейские игры. В последний соревновательный день россиянам удалось завоевать 16 наград. В спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Давид Белявский к золоту многоборья добавили ещё несколько медалей в индивидуальных упражнениях, включая награды высшей пробы. В велотреке Дарья Шмелёва также стала двукратной чемпионкой. За успехами российских спортсменов с трибун наблюдал президент страны Владимир Путин.

Победа на глазах у президента

Заключительный соревновательный день проходящих в Минске Европейских игр получился для российских спортсменов крайне насыщенным на события. В упорной борьбе они завоевали целый ряд наград и помогли отечественной сборной перешагнуть планку в 100 медалей Европейских игр — 109. Всего в активе наших спортсменов 44 золота, 23 серебра и 42 бронзы. У занявших второе место в итоговом медальном зачёте белорусов наград почти в два раза меньше — 69.

А за успехами россиян в воскресенье лично наблюдал президент страны Владимир Путин. В Минске он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике, и многие атлеты не упустили возможности сфотографироваться с таким гостем.

В результате на глазах у Путина первое золото дня удалось завоевать боксёру Муслиму Гаджимагомедову. В финале весовой категории до 91 кг он не оставил шансов хозяину соревнований Владиславу Смягликову, а после боя признался, что присутствие президента ему помогло.

«На самом деле лишь в третьем раунде, под конец боя, увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во что бы то ни стало побеждать», — поделился эмоциями спортсмен.

Ещё одну золотую медаль в боксе России могла принести Светлана Солуянова в категории до 51 кг, но в решающем поединке она уступила турчанке Бусе Чакироглу.

Золотой успех в гимнастике

Путин же после бокса отправился на спортивную гимнастику, где в воскресенье разыгрывались сразу 10 комплектов наград. У женщин главной героиней стала Ангелина Мельникова. К завоёванной накануне золотой медали многоборья призёрка Олимпийских игр добавила сразу три награды в индивидуальных упражнениях. На брусьях уроженке Воронежа равных не оказалось, а вот в опорном прыжке и бревне она осталась второй.

Однако это спортсменку не расстроило, тем более что на брусьях Мельникова изначально не должна была выступать — её в последний момент заявили на данный снаряд из-за травмы Анастасии Ильянковой. Но она более чем успешно заменила чемпионку Европы.

«Свою серебряную медаль в упражнении на бревне я бы приравняла к золотой. Я очень много работаю на этом снаряде и рада, что это приносит результат. О том, что мне на брусьях придётся заменить Настю Ильянкову, я узнала ещё вчера», — призналась Ангелина.

«Почувствовала дополнительную ответственность, поскольку нужно было заменить чемпионку Европы на данном снаряде, которая должна была принести стране медаль. Очень рада, что мне удалось стать в этом виде первой», — добавила она.

У мужчин же двукратным чемпионом Европейских игр стал Давид Белявский. Помимо победы в многоборье, он занял первое место в упражнении на коне. За своё выступление Давид получил 15,033 балла и опередил украинца Олега Верняева.

«Когда я ехал на эти Европейские игры, даже не рассчитывал, что возьму два золота, поэтому результат считаю неплохим, хотя точка в выступлении получилась смазанной. Но тренер сказал, что всё неплохо. А я ему верю. Понятно, когда начинаешь выигрывать, входишь во вкус и хочется всё больше и больше. Но в итоге конём я доволен, брусья мог лучше сделать, а турник просто хотел исполнить красиво — всё на прямых руках. В результате далеко себя выбросил — не дотянулся», — заявил Белявский.

Не остался без медали и Дмитрий Ланкин, который занял второе место в опорном прыжке.

Золото в велотреке и медали в борьбе

Не менее удачно сложился последний соревновательный день и для российских велосипедистов. Так, 24-летней москвичке Дарье Шмелёвой удалось завоевать сразу две медали. К золоту в командном спринте она добавила награду высшей пробы в гите.

А вот в индивидуальном спринте Дарья осталась третьей. Зато первая строчка досталась Анастасии Войновой, в активе которой по итогам Европейских игр также значатся два золота. Шмелёва же объяснила свою неудачу напряжённым графиком.

«Своё выступление здесь считаю удовлетворительным. Хотела выложиться на 110 процентов, но это тяжело, ведь все едут за медалями. Мне посчастливилось выступать во всех четырёх дисциплинах, а в последний день состоялись сразу два финала — в спринте и гите», — напомнила двукратная чемпионка турнира.

Ещё несколько медалей удалось завоевать и другим российским велосипедистам. Диана Климова и Мария Новолодская стали бронзовыми призёрками в мэдисоне. Тамара Дронова финишировала третьей в гонке преследования, а Денис Дмитриев — в кейрине.

Наконец, закончился соревновательный день для россиян тремя медалями в единоборствах. В греко-римской борьбе Сергей Семёнов (до 130 кг) и Александр Головин (до 97 кг) до финалов не добрались, но в поединках за бронзу одержали победы.

Первый уверенно одолел украинца Миколу Кучмия, а второй сломил сопротивление представителя Грузии Ревази Надареишвили. А последнюю награду для сборной России завоевал каратист Евгений Плахутин. В кумите в весовой категории до 60 кг отечественному спортсмену удалось взять бронзу.