Шмелёва стала чемпионкой Европейских игр на велотреке в гите

Российская велогонщица Дарья Шмелёва завоевала золото в гите на 500 м на Европейских играх 2019 года в Минске.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Россиянка победила с результатом 33,209 секунды. Второй стала Олёна Старикова из Украины (33,389). Замкнула тройку лучших итальянка Мириам Вече (34,151). Ранее гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на бревне на Европейских играх.