Гимнастка Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских играх
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- РИА Новости
Российская спортсменка набрала 13,600 балла.
Победительницей стала Нина Дерваль из Бельгии с результатом 13,766 балла. Третье место заняла украинка Диана Варинская (13,100).
Для Мельниковой это уже четвёртая медаль на ЕИ-2019. До этого она стала чемпионкой в личном многоборье и в упражнении на брусьях, а также выиграла серебряную медаль в опорном прыжке.
Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх.