Гимнастка Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских играх

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Россиянка Ангелина Мельникова стала второй в упражнении на бревне на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Гимнастка Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских играх
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Российская спортсменка набрала 13,600 балла.

Победительницей стала Нина Дерваль из Бельгии с результатом 13,766 балла. Третье место заняла украинка Диана Варинская (13,100).

Для Мельниковой это уже четвёртая медаль на ЕИ-2019. До этого она стала чемпионкой в личном многоборье и в упражнении на брусьях, а также выиграла серебряную медаль в опорном прыжке.

Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх.

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