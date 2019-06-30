Велогонщик Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх

Россиянин Денис Дмитриев стал третьим в соревнованиях на велотреке в кейрине на Европейских играх 2019 года в Минске.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

Победителем стал Харри Лаврейсен из Нидерландов, а второе место занял Райан Эляль из Франции. Ранее гимнаст Дмитрий Ланкин стал вторым в опорном прыжке на Европейских играх.