Велогонщик Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх

Короткая ссылка
Россиянин Денис Дмитриев стал третьим в соревнованиях на велотреке в кейрине на Европейских играх 2019 года в Минске.
Велогонщик Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Победителем стал Харри Лаврейсен из Нидерландов, а второе место занял Райан Эляль из Франции.

Ранее гимнаст Дмитрий Ланкин стал вторым в опорном прыжке на Европейских играх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить