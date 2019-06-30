Велогонщик Дмитриев завоевал бронзу в кейрине на Европейских играх
Россиянин Денис Дмитриев стал третьим в соревнованиях на велотреке в кейрине на Европейских играх 2019 года в Минске.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Победителем стал Харри Лаврейсен из Нидерландов, а второе место занял Райан Эляль из Франции.
Ранее гимнаст Дмитрий Ланкин стал вторым в опорном прыжке на Европейских играх.
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