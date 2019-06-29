Золото в велотреке, три финала в борьбе и дождь бронзовых медалей: итоги восьмого дня Европейских игр

В Минске завершился восьмой соревновательный день Европейских игр. Сборная России пополнила копилку одним золотом, которое завоевали велогонщики в командной гонке преследования, и завоевала восемь бронзовых наград в четырёх видах спорта. В бадминтоне, боксе и греко-римской борьбе спортсмены смогут выиграть ещё восемь медалей, когда состоятся финальные поединки.

Командное золото на велотреке

В велогонках на треке прошёл насыщенный соревновательный день с розыгрышем пяти комплектов наград и предварительными заездами в мужском индивидуальном спринте.

Главные надежды на золото у российской команды были связаны с мужской командной гонкой преследования. Накануне Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов показали лучшее время в квалификации и затем вновь провели лучший заезд в первом раунде, что обеспечило участие в финальной гонке. Там россияне сумели совершить почти невозможное — настигли итальянский квартет и досрочно одержали победу.

Есть золото Европейских игр в командной гонке! Никита Берсенев, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Лев Гонов! Поздравляем pic.twitter.com/b9G4qLmDnR — #FVSR 🚴🏻 (@fvsr_ru) 28 июня 2019 г.

Ещё одним видом программы, в котором россияне традиционно претендуют на медаль, стал женский кейрин. Хотя для четырёхкратной чемпионки мира Дарьи Шмелёвой эта дисциплина не является профилирующей, иногда ей удаётся выиграть контактную борьбу у соперниц и оказаться в призах. В этот раз ей это удалось. Шмелёва финишировала третьей и добавила бронзу к золоту в командном спринте. Победу одержала главный ветеран спринтерских трековых гонок 36-летняя Симона Крупецкайте из Литвы, у которой впереди пятая за карьеру Олимпиада.

Не обошлось в этот день и без сюрпризов. В мужской гонке по очкам, закрывавшей вечернюю сессию, Дмитрий Мухомедьяров под самый конец заезда обогнал пелотон на круг и выиграл один из промежуточных финишей. Заработанных очков хватило для того, чтобы выиграть бронзу.

В женских командном пасьюте и скретче российские велогонщицы себя уже никак не проявили. Но зато в мужском личном спринте Денис Дмитриев сделал хорошую заявку на успех. Он преодолел все предварительные стадии соревнований и вышел в четвертьфинал, который состоится на следующий день.

Две бронзы и одна надежда в бадминтоне

По количеству медалей в бадминтоне сборная России превзошла свой результат, показанный на прошлых Европейских играх в Баку. Ещё одну награду, третью для команды, обеспечила себе Евгения Косецкая в женском одиночном разряде.

Действующая вице-чемпионка Европы обыграла в двух геймах немку Ивонн Ли и попала в квартет сильнейших в женском одиночном разряде. Следующей соперницей Косецкой станет датчанка Миа Блихфельдт, которая опережает россиянку на 17 позиций в мировом рейтинге.

Косецкая единственная из россиян ещё может улучшить свой результат и не ограничиться бронзой. Двум парам, тоже дошедшим до полуфинала, пройти дальше не удалось. Екатерина Болотова и Алина Давлетова провели напряжённый матч с голландками Селеной Пик и Шерил Сейнен. Россиянки выиграли первый гейм и уступили во втором с разницей 20:22. После этого соперницы довели дело до победы.

Также по теме Выполненный план, золото Садулаева без схватки и успех велогонщиц: итоги седьмого дня Европейских игр В Минске завершился седьмой соревновательный день Европейских игр. Сборная России одержала ещё четыре победы — золото выиграли борец...

Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли повторить результат прошлых Европейских игр и занять второе место. В своём полуфинале они уступили действующим чемпионам Европы Киму Аструпу и Андерсу Расмуссену. В каждом гейме Иванов и Созонов вели борьбу до последнего, но проиграли оба игровых отрезка со счётом 17:21, 17:21. Обе российские пары закончили выступления с бронзовыми медалями.

Ещё одну медаль в составе сборной России мог выиграть Владимир Мальков. Однако он в четвертьфинале мужского турнира уступил титулованному французу Брису Левердезу в двух геймах.

Медальное будущее греко-римской борьбы

Соревнования по борьбе на Европейских играх продолжились розыгрышем четырёх комплектов наград среди женщин. То, что для российской команды это самый проблемный вид борьбы, подтвердил состав участников заключительных схваток. Россиянки претендовали только на две бронзы, а на золото потеряли шансы ещё накануне.

Мария Кузнецова, представляющая весовую категорию до 62 кг, своим третьим местом может по праву гордиться. В решающей утешительной схватке она победила саму Тайбе Юсеин — действующую чемпионку мира и Европы из Болгарии. Кузнецова проиграла первый период, но набрала семь очков во втором и выиграла бронзу на своём первом взрослом турнире.

Олимпийской чемпионке 2012 года в тяжёлой весовой категории Наталье Воробьёвой пришлось остаться без медали. Она дошла до схватки за бронзу, в которой уступила эстонской спортсменке Эпп Мяэ. Так же, как и Юсеин, Воробьёва поначалу вела в счёте, но в итоге признала поражение.

Зато российскую команду в следующие дни наверняка ждёт урожай в греко-римской борьбе. В трёх весовых категориях состоялись предварительные схватки, и в каждой дисциплине россияне дошли до финала. За золото Европейских игр сразятся действующие чемпионы мира Степан Марянян (до 60 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг), а также бронзовый призёр чемпионата Европы Заур Кабалоев (до 67 кг).

Четыре боксёрских финала

После своего дня отдыха все оставшиеся на Европейских играх боксёры провели полуфинальные поединки. Среди них были и семеро россиян, обеспечивших себе таким образом медали. Четверым из них удалось пройти дальше в финал, остальные уедут домой с бронзовыми медалями.

В категории до 81 кг Муслим Гаджимагомедов победил известного по юниорам хорвата Тони Филипи. Харитон Агрба, выступающий в весе до 69 кг, единогласным решением судей победил украинца Евгения Барабанова. Третьим финалистом в мужской команде стал Габил Мамедов, который победил бронзового призёра чемпионата мира в весе до 60 кг Отара Эраносяна из Грузии. Единственной девушкой из России, которая сможет сразиться за золото, стала Светлана Солуянова. Она оставила с бронзой в категории до 51 кг болгарку Габриэлу Димитрову.

Бокс. Полуфинал. Категория до 69 кг. Харитон Агрба (Россия) - Евгений Барабанов (Украина) - 5:0 . Второй бой подряд наш боксер одерживает победу единогласным решением судей. В поединке за золото Европейских игр Агрба встретится с Пэтом МакКормаком pic.twitter.com/hbVFbkS0MQ — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 июня 2019 г.

Трём другим девушкам, которые добрались до полуфинала, пришлось закончить борьбу на этой стадии. Анастасия Белякова (до 60 кг) уступила финке Мире Потконен, с которой вместе выигрывала бронзу на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро. Дарима Сандакова (до 75 кг) проиграла единогласным решением британке Лорен Прайс. Дарья Абрамова (до 57 кг) убедила двух рефери в своей победе над ирландкой Микаэлой Уолш, но трое остальных отдали предпочтение сопернице.

Дарья Абрамова - бронзовый призер Европейских игр в весовой категории до 57 кг#minsk2019#КомандаРоссии 🇷🇺 pic.twitter.com/XF5f2WV0Vc — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 июня 2019 г.

Безмедальный день в стрельбе

Заключительный день соревнований по стрельбе не принёс россиянам медалей. Утром состоялась квалификация в смешанном командном турнире по стрельбе с круглого стенда. Альбина Шакирова и Александр Землин заняли седьмое место. Для выхода в перестрелку за бронзу им не хватило двух попаданий. Такой же результат показали Светлана Медведева и Никита Суханов в командной стрельбе из малокалиберного пистолета, что не позволило им выйти в финал и продолжить борьбу.