Три золота в борьбе, вылет футболистов и бронза 55-летней китаянки: итоги шестого дня Европейских игр

В Минске завершился шестой соревновательный день Европейских игр. Сборная России ещё сильнее укрепила лидерство в медальном зачёте благодаря успешному выступлению борцов вольного стиля. Даурен Куруглиев, Заурбек Сидаков или Анзор Хизриев завоевали золотые медали, а Заур Угуев стал бронзовым призёром. Также победу одержал Сергей Каменский в стрельбе из винтовки с трёх положений. Медали в копилку сборной положили гребцы, лучница Наталья Авдеева и боксёры. При этом сборная по пляжному футболу потеряла шанс на выход в плей-офф.

Золотой хет-трик борцов

Российские борцы-вольники собрали максимальный урожай медалей, который был им доступен в первый день финальных схваток. Сначала действующий чемпион мира в весе до 57 кг Заур Угуев выиграл свой поединок за бронзу у Георгия Вангелова из Болгарии — на большее россиянин не мог рассчитывать из-за вчерашнего поражения азербайджанцу Махиру Амирасланову.

Затем золото в весе до 74 кг выиграл Заурбек Сидаков. Он не оставил шансов бронзовому призёру Олимпийских игр Зонеру Демирташеву из Турции, который не осуществил ни одного результативного действия. Сидаков же набрал четыре безответных очка.

Тут же вторую награду высшей пробы принёс российской сборной Даурен Куруглиев, выступающий в весе до 86 кг. Сначала он проигрывал белорусу Али Шабанову, но во втором периоде исправил положение.

Кстати, Куруглиев невольно стал соавтором одной из главных сенсаций в борьбе. По ходу турнира он победил Майлза Амине — внука ливанского спортсмена Назима Амине, который в прошлом веке выступал на Олимпийских играх и затем перебрался в США, где основал настоящую борцовскую династию, в которой Майлз представляет уже третье поколение. Молодой спортсмен принял решение выступать за родину своей матери Сан-Марино и попал на Европейские игры. После поражения от Куруглиева Амине попал в турнир за бронзу и выиграл его.

В последнем финале дня для борцов не тяжелее 125 кг встречались россиянин Анзор Хизриев и грузин Гиви Мачарашвили. Хизриев вёл с небольшим перевесом, и когда соперник предпринял попытку спасти ситуацию, поймал его на туше и одержал чистую победу, принёсшую ему золото Европейских игр в Минске.

До медальных схваток состоялись предварительные поединки в ещё четырёх весовых категориях. По их итогам россияне обеспечили себе ещё две награды. Сильнейший борец вольного стиля в мире Абдулрашид Садулаев выиграл с общим счётом 23:0 все схватки и вышел в финал в весе до 97 кг. Вместе с ним за золото поспорит Анастасия Брачикова, представляющая категорию до 68 кг. Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Ахмед Чакаев (до 65 кг) оступились на стадии полуфинала, но ещё могут выиграть бронзовые медали.

Личная победа Каменского

Стрелок Сергей Каминский одержал вторую победу на Европейских играх и выиграл третью для себя медаль. Он первенствовал в своей фирменной дисциплине — стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений, в которой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро стал серебряным призёром. Выиграв квалификацию, Каменский затем не терял лидерство в финале вплоть до последнего выстрела.

📢 Сергей Каменский: «Для меня это был главный старт сезона. К нему я готовился целенаправленно. По статусу и уровню участников Европейские игры превосходят чемпионат Европы. Я счастлив, что завоевал в Минске де золотые и одну серебряную медаль. pic.twitter.com/q2zAtXlk6c — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июня 2019 г.

Другим выступавшим в этот день россиянам повезло меньше. Виталина Бацарашкина пока не может выиграть личную медаль — она стала четвёртой в стрельбе из малокалиберного пистолета. Такой же результат в своём финале стрельбы из скоростного пистолета показал сын олимпийского чемпиона Сергея Алифиренко Александр.

Без побед в гребле

В гребле на байдарках и каноэ состоялись первые пять финальных заездов из 16 запланированных. Россияне участвовали во всех них, но одержать победу никому не удалось. Лучший результат в соревновании каноэ-одиночек на 1000 метров показал Кирилл Шамшурин. Он стал вторым, уступив меньше одной десятой секунды Томашу Качору из Польша. Интересно, что третье место занял немец Себастьян Брендель, для которого это стало вторым поражением на официальных соревнованиях за пять лет.

Шамшурин вскоре стал бронзовым призёром в паре с Ильёй Первухиным в заезде каноэ-двоек на 1000 метров. Также третье место заняли Владислав Литовка и Роман Аношкин среди байдарок-двоек на 1000 метров и Кира Степанова с Анастасией Панченко на дистанции в два раза короче. Без медали остался только Максим Спесивцев, выступивший в финальном заезде байдарок-одиночек на 1000 метров. Он финишировал только пятым, но на следующий день попробует улучшить результат в гонке на 5000 метров.

Шаг назад Авдеевой

Российской спортсменке Наталье Авдеевой не удалось стать первой чемпионкой Европейских игр в стрельбе из блочного лука. Чемпионка мира в этой дисциплине дошла до финала, но уступила в нём победительнице квалификации Тойе Эллисон из Словении. Соперницы показали одинаковый результат в 144 очка, и судьбу золоту должен был определить один-единственный выстрел. Авдеева попала в «восьмёрку», а Эллисон — точно в «десятку».

🎯🥈Стрельба из лука. Наталья Авдеева - серебряный призер II Европейских игр в блочном луке!



В финале наша спортсменка встречалась с Тоей Элиссон из Словении, победителя определила перестрелка. Третьей стала француженка Софи Додемон.



Поздравляем!#КомандаРоссии 🇷🇺 pic.twitter.com/OUMU5hbomb — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июня 2019 г.

Позднее завершились соревнования среди девушек в стрельбе из классического лука, котоырй используется на Олимпийских играх. У Анны Балсуковой до последнего оставалась возможность выиграть медаль, но она сначала уступила в полуфинале, а затем проиграла в перестрелке за бронзу мексиканке Габриэле Баярдо, представляющей Нидерланды.

Семь неизвестных медалей в боксе

В среду во всех весовых категориях бокса определились полуфиналисты и, соответственно, призёры Европейских игр. До этой стадии добрались семь российских боксёров. К Муслиму Гаджимагомедову (до 91 кг) присоединились Харитон Агрба (до 69 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Дарима Сандакова (до 75 кг), Анастасия Белякова (до 60 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг) и Дарья Абрамова (до 57 кг). После дня отдыха они приступят к следующим поединкам и решат, ограничатся они бронзовыми медалями или выиграют более ценные награды.

Китайское доминирование в настольном теннисе

В настольном теннисе завершился розыгрыш медалей в одиночных разрядах. В женском турнире за них спорили исключительно девушки, приехавшие из Китая. Чемпионкой стала Юй Фу, представляющая Португалию. Она обыграла в финале немецкую спортсменку Хань Ин.

Борьбу за третье место выиграла главный ветеран настольного тенниса Ни Сялянь. В 1983 году она в составе сборной Китая стала двукратной чемпионкой мира, а спустя шесть лет перебралась в Германию, а затем стала представлять Люксембург на международных соревнованиях. В свои 55 лет она стала бронзовым призёром Европейских игр и принесла своей новой родине первую медаль соревнований. Вместе с наградой Ни Сялянь получила квоту на Олимпийские игры в Токио. Если она на них поедет, то в свои 57 лет станет самым возрастным игроком в настольный теннис, принимавшим участие в соревнованиях.

В мужском турнире китайским спортсменам так доминировать пока не удаётся. Победу одержал немец Тимо Болл, который тоже может похвастаться длинной спортивной биографией — первую медаль чемпионата Европы он выиграл ещё в 2000 году. В финале Болл обыграл датчанина Джонатана Грота. Бронзу выиграл Томислав Пучар из Хорватии, который одолел украинского китайца Коу Лея.

#Congratulation to #EuropeanGames winners & medalists 🏓

Women's Singles

🥇- Yu Fu 🇵🇹

🥈- Han Ying 🇩🇪

🥉- Ni Xia Lian 🇱🇺



Men's Singles

🥇- Timo Boll 🇩🇪

🥈- Jonathan Groth 🇩🇰

🥉- Tomislav Pucar 🇭🇷



*all 6 players qualified to #Tokyo2020pic.twitter.com/6CwN357JSe — ITTF World (@ittfworld) 26 июня 2019 г.

Вылет в пляжном футболе

В пляжном футболе грянула настоящая сенсация. Сборная России, действующий победитель турнира, не смогла пробиться в плей-офф. Двукратные чемпионы мира потерпели второе поражение на групповом этапе и выше последнего места в своём квартете уже не поднимутся.

Обидчиком подопечным Михаила Лихачёва стали итальянские футболисты. Во втором периоде россияне повели со счётом 2:1 благодаря автоголу соперников и точному удару Юрия Крашенинникова, пропускавшего матч с Испанией из-за дисквалификации. Но больше в чужие ворота мяч не залетал. Итальянцы забили ещё три раза, причём однажды голом отличился вратарь Габриэле Гори.

У сборной России ещё оставался после этого шанс пробиться в плей-офф, но после победы Украины над испанцами он исчез. Россиян теперь ждёт только утешительный турнир за пятое место.

⚽ Второй проигрыш «пляжников»



Сборная России по пляжному футболу проиграла второй матч на @Minsk2019BY. Наша команда уступила соперникам из Италии со счетом 2:4. Шансы на выход из группы, к сожалению, не велики, но они есть. pic.twitter.com/gTTMarnct8 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июня 2019 г.

Опасные замены легкоатлетов

По итогам квалификационных соревнований сборная России по лёгкой атлетике получила возможность пройти сразу в финал командного турнира. Однако пройти дальше в матчевой встрече с ещё пятью странами и продолжить борьбу спортсменам не удалось.

В сборной произошли две очень важные замены — вместо чемпионки в прыжках в длину Елены Соколовой и серебряного призёра в метании копья Екатерины Старыгиной выступила многоборка Мария Павлова, которая заодно участвовала в забеге на 100 метров с барьерами. Побороться с узкими специалистами в своих видах ей не удалось, и команда набрала слишком мало очков перед заключительной смешанной эстафетой. По её итогам россияне с четвёртого места упали на последнее шестое и не попали в финальный раунд.