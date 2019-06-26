Старт футбольного турнира, командное золото в дзюдо и три финала в борьбе: итоги пятого дня Европейских игр

На Европейских играх в Минске завершился пятый соревновательный день. Сборная России по дзюдо выиграла командный турнир, сумев в финале до четырёх побед отыграться после трёх поражений подряд. Также золото завоевали мужчины в групповых упражнениях по аэробике. Национальная команда по пляжному футболу стартовала на групповом этапе с поражения Испании.

Золотая драма в дзюдо

Все личные соревнования по дзюдо на Европейских играх завершились, и после них настала время разыграть медали в смешанном командном турнире, который через год станет олимпийской дисциплиной. Сборная России с пятью наградами в восьми весовых категориях, представители которых могут выступать за команду, была одним из фаворитов последнего вида программы.

Первые два раунда плей-офф россияне прошли без поражений и ощутили сопротивление только в полуфинале, в котором соперниками стали хозяева Европейских игр. Если поражение Ксении Чибисовой от чемпионки личного турнира Марины Слуцкой ещё можно было предполагать, то иппон Никиты Свирида на серебряном призёре Инале Тасоеве, причём уже на 29-й секунде матча, стал неожиданностью. К счастью, в остальных четырёх поединках россияне взяли верх.

В финале российские дзюдоисты встретились с португальцами, у которых был совсем бедный урожай с личных турниров — только опытная Телма Монтейро завоевала бронзу. Однако её соотечественникам удалось совершить практически невозможно. Один за другим португальцы нанесли поражение Чибисовой, Алёне Прокопенко и Хусейну Халмурзаеву.

Но для того, чтобы завоевать золото, им не хватило одной победы. Дарья Межецкая, Муса Могушков и Инал Тасоев сумели сравнять счёт, и тогда был назначен золотой поединок, в котором Могушков вновь встретился с Жорже Фернандешом и победил его иппоном. Сборная России в тяжелейшей борьбе выиграла командный турнир.

Медали всех достоинств в гимнастике

В гимнастических видах спорта состоялся розыгрыш трёх комплектов наград — в групповых упражнениях по аэробике, прыжках на батуте среди мужчин и синхронных прыжках на батуте среди женщин. По итогам всех соревнований российским спортсменам покорилось по одной медали каждого вида.

Золото досталось аэробистам Тимуру Кулаеву, Петру Перминову, Илье Остапенко, Роману Семёнову и Гарсевану Джаназяну. Они обошли коллективы из Болгарии и Румынии. Вторым в прыжках на батуте стал Михаил Мельник, который проиграл только олимпийскому чемпиону в этой дисциплине Владиславу Гончарову из Белоруссии. А первые медали дня выиграли Ирина Кундиус и Яна Павлова, ставшие бронзовыми призёрами в синхронных прыжках.

Бронзовая перестрелка

Впервые гимн России не прозвучал в течение дня в стрелковом тире Европейских игр. Во вторник был разыгран единственный комплект наград среди смешанных команд в стрельбе из винтовки из положения лёжа. Только одной российской паре, составленной из Полины Хорошевой и Кирилла Григоряна, удалось преодолеть квалификацию и дойти до финала, в котором участвовали только четыре дуэта.

Россияне сразу обезопасили себя от раннего вылета, набрав вторую сумму баллов, но затем показали абсолютно одинаковый результат с австрийцами Франциской Пер и Бернхард Пикль. Решить, кто закончит состязания и останется с бронзой, надо было в перестрелке, и в ней Хорошёва и Григорян оказались менее точными.

Также в этот день состоялась квалификация в стрельбе из пистолета у женщин и скоростной стрельбе из этого же оружия у мужчин. Предварительные расклады пока не в пользу россиян — в обеих дисциплинах их нет в первой десятке. Но у Виталины Бацарашкиной и Александра Алифиренко ещё будет возможность подняться и продолжить борьбу за медали на следующий день.

Старт с поражения

Во вторник на Европейских играх стартовал турнир по пляжному футболу. Сборная России будет отстаивать на нём титул победительницы прошлых соревнований в Баку. Но перед тем, как приступить к розыгрышу медалей, подопечным Михаила Лихачёва надо выйти победителем из весьма сложной группы с Италией, Испанией и Украиной. Сделать это будет непросто, так как в первом же матче россияне уступили испанцам.

Последняя встреча двух команд состоялась совсем недавно в рамках отбора на Всемирные пляжный игры. Сборная России тогда победила, но удаление заработал один из лидеров команды Юрий Крашенинников, и выйти на песок в стартовом матче Европейских игр он не мог. Испанцы тоже не сыграли в сильнейшем составе — в самом начале игры красную карточку получил Антонио Майор, что было чувствительной потерей для пиренейцев.

В первом периоде команды не отметились забитыми мячами, но сразу после перерыва Эдуард Суарес открыл счёт, а затем оформил дубль, когда со штрафного отличился Дмитрий Шишин. Третий период был ещё более богатым на голы — только за четыре минуты в его середине было забито четыре мяча, что позволило Испании сохранить лидерство в счёте. Но матч после 36 минут игрового времени не закончился— удар Фёдор Земсков перевёл игру в овертайм. В нём испанцы всё-таки отпраздновали победу благодаря мячу Суареса, оформившего хет-трик вслед за Шишиным.

Отложенная борьба

На Европейских играх стартовали соревнования по вольной борьбе. Российские спортсмены уже обеспечили себе три медали, пробившись в финальные схватки, которые состоятся на следующий день.

Заурбек Сидаков поспорит за золото в весовой категории до 74 кг с турком Сонером Демирташом. Свой турнирный путь россиянин начал с победы над грузином Автандилом Кенчадзе, которого обыгрывал в финале прошлогоднего чемпионата мира. Соперником Сидакова мог бы стать двукратный чемпион мира Франк Чамисо из Италии, однако один из главных фаворитов всего борцовского турнира выбыл из-за травмы.

В весе до 86 кг чемпион Европы 2017 года Даурен Куруглиев померится силами с выступающим за Белоруссию дагестанцем Али Шабановым. «Жертвами» россиянина при продвижении по турнирной сетке стали азербайджанец Александр Гостиев и поляк Збигнев Барановски, у которых на двоих имеется пять медалей чемпионатов Европы.

Наконец, в самой тяжёлой весовой категории до 125 кг золото России сможет принести Анзор Хизриев, который ранее стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Противостоять ему будет действующий чемпион мира среди молодёжи Гиви Мачарашвили из Грузии.

Единственным россиянином, не дошедшим в первый день борцовских турниров до финала, стал действующий чемпион мира в весе до 57 кг Заур Угуев. В полуфинале он проиграл азербайджанцу Махиру Амирасланову и теперь поспорит за бронзу.

Без медалей в велоспорте

В шоссейных велогонках российским спортсменам так и не удалось ни разу подняться на пьедестал почёта. Последний шанс предоставляли индивидуальный гонки с раздельного старта, однако его реализовать не получилось.

Лучший результат показал Антон Воробьёв, финишировавший седьмым с отставанием в полторы минуты от Василия Кириенко из Белоруссии, ставший чемпионом Европейских игр во второй раз подряд. В женском заезде Мария Новолодская и Елизавета Ошуркова заняли 13-е и 14-е места, уступив около трёх минут обладательнице золота Марлен Ройссер из Швейцарии.

Предварительные сражения

Для гребцов на байдарках и каноэ соревнования начались только сейчас. Во вторник состоялись предварительные заезды сразу в девяти дисциплинах из 16. По их итогам все российские экипажи пробились в финалы A и поспорят за медали в течение двух следующих дней.

В женском турнире по стрельбе из лука без потерь не обошлось. Чемпионка мира 2017 года Ксения Перова выбыла на стадии 1/16 финала, уступив в перестрелке датчанке Ранди Дегн. Анна Балсукова и Инна Степанова продолжат борьбу за медали.

В боксе с каждым днём представительство России падает. В очередной день на ринг вышли шестеро спортсменов, и только половина заработали право выступать дальше. Ими стали Дарима Сандакова (до 75 кг), Габил Мамедов (до 60 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), причём последний вышел уже в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Для Глеба Бакши (до 75 кг), Имама Хатаева (до 81 кг) и Алексея Мазура (до 64 кг) турнир закончился вылетом на более ранних стадиях.

Бадминтонисты пока проводят свои матчи в рамках группового этапа, определяя участников плей-офф. По итогам двух туров продолжение борьбы обеспечил себе Владимир Мальков в одиночном разряде. Евгения Косецкая, пары Екатерина Болотова — Алина Давлетова и Владимир Иванов — Иван Созонов тоже выиграли по два матча, но в их группах ещё многое может поменяться.