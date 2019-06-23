Победа Авериной, девять медалей самбистов, золото в стрельбе и акробатике: итоги второго дня Европейских игр в Минске

В Минске завершился второй соревновательный день Европейских игр, в ходе которого были разыграны первые награды. Сборная России сразу захватила лидерство в общем зачёте, одержав девять побед и выиграв 18 медалей. Золотые награды добыли гимнастка Дина Аверина, стрелки Виталина Бацарашкина и Алексей Черноусов, дзюдоистка Дарья Межецкая, а также самбисты Елена Бондарева, Татьяна Казенюк, Екатерина Оноприенко, Андрей Перепелюк и акробатический дуэт Виктория Аксёнова — Кирилл Старцев.

Триумф россиян в стрельбе

Соревнования по пулевой стрельбе открывали соревновательную программу второго дня Европейских игр и сразу же принесли сборной России первое золото. Его добыли действующие чемпионы мира в смешанной стрельбе из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина и Алексей Черноусов.

На Европейских играх в этом виде программы применяется довольно жёсткий формат — продолжать борьбу за золото могут только два дуэта по итогам квалификации. Россияне смогли сначала выйти в финал, а затем взять верх в нём над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецом.

Следом состоялся смешанный командный турнир среди винтовочников, и здесь россиян ждал уже двойной триумф. В финальную перестрелку вышли сразу два дуэта — Юлия Каримова с Сергеем Каменским и Анастасия Галашина с Владимиром Масленниковым. Каримова и Каменский на правах лидеров сборной России взяли верх, набрав больше очков в восьми из 14 дуэлей финала.

Также в первый день началась квалификация в одном из видов стендовой стрельбы — трапе. По итогам трёх сессий из пяти Алексей Алипов занимает шестое место с 72 попаданиями из 75 возможных. Полине Князевой и Дарье Семяновой пробиться в женский финал уже вряд ли удастся — им отыграть шесть и семь промахов, которые отделяют от первой шестёрки, почти невозможно.

Три финала дзюдоисток

Турнир по дзюдо стартовал с розыгрыша медалей сразу в пяти видах программы. Во всех трёх женских категориях россиянки добрались до финала, но только одной из них удалось отпраздновать победу. Дарья Межецкая, выступающая в весе до 57 кг, выиграла золото в схватке с третьим номером мирового рейтинга и действующей чемпионкой Европы Норой Гьяковой из Косова.

Также по теме Церемония открытия, победы в баскетболе, успехи в боксе: итоги первого дня Европейских игр в Минске В Минске стартовали II Европейские игры. Вечером в пятницу состоялась церемония открытия, а до неё прошли соревнования по трём видам...

Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг) стали серебряными призёрами, и это был вполне справедливый результат, так как в финалах они соперничали с неоспоримыми лидерами своих весовых категорий. Долгова уступила действующей чемпионке мира Дарье Билодид с Украины, не сумев совершить ни одного приёма. Кузютина же, по-прежнему выступающая на высоком уровне в 30 лет, только по истечении основного времени схватки проиграла олимпийской чемпионке из Косова Майлинде Кельменди.

Российским дзюдоистам до таких результатов было далеко. Якуб Шамилов уступил бельгийцу Кеннету Ван Гансбеке в 1/16 финала категории до 66 кг, а Альберт Огузов, представляющий самый лёгкий вес — до 60 кг, не смог пройти немца Морица Плафки в 1/8 финала.

Золотое начало Авериной

В коллекции наград чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дины Авериной появился новый экземпляр. Им стала золотая медаль Европейских игр в многоборье, завоёванная в первый день соревнований. Обычно ей приходится соревноваться со своей сестрой Ариной, но в Минске каждую страну может представлять только одна спортсменка.

Главной соперницей Авериной в этот раз выступила израильтянка Линой Ашрам. Порядок выхода на ковёр у девушек распределился таким образом, что россиянке всё время приходилось догонять её. Но после того, как Ашрам грубо ошиблась в упражнении с лентой, она потеряла целых три балла и была вынуждена довольствоваться серебром. Бронзовую медаль выиграла белоруска Екатерина Галкина. 23 июня Аверина может выиграть ещё четыре золота — она прошла в финалы во всех отдельных упражнениях.

🥇🔥 Дина Аверина – обладательница золотой медали II Европейских игр по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. В упорной борьбе по сумме четырех упражнений восьмикратная чемпионка мира вырвала победу у представительницы Израиля Лины Ашрам! pic.twitter.com/sjlzJ5YSDq — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 22 июня 2019 г.

Медальный шквал в самбо

Львиную долю медалей сборной России во второй день принесли соревнования по самбо. На всех девяти церемониях награждения, которые состоялись после финальных схваток, присутствовали российские спортсмены.

Золотые медали выиграли Елена Бондарева (до 48 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Андрей Перепелюк (до 82 кг). Бронзой довольствовались Галина Амбарцумян (до 72 кг), Анна Балашова (свыше 80 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг) — для последнего это было большое разочарование, так как он является шестикратным и действующим чемпионом мира. Единственным, кто поражением закончил своё выступление на Европейских играх, стал серебряный призёр в весе до 57 кг Саян Хертек.

🥇🔥Самбистке Татьяне Казенюк (56 кг) потребовалась ровно минута для того, чтобы стать победительницей II Европейских игр! В финале она сразу пошла в атаку на Анастасию Архипову из Белоруссии, совершила красивый бросок и провела удержание.



Блестящая, убедительная победа! pic.twitter.com/rJVisrUC6H — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 22 июня 2019 г.

Акробатические медали

Помимо самбо, на Европейских играх медали разыгрываются в ещё одном неолимпийском виде спорта — акробатике. Для россиян это тоже медальная дисциплина. Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев выступили в соревнованиях смешанных дуэтов и завоевали два комплекта наград — золотые в динамических упражнениях и серебряные в балансовых.

Мимо пьедестала в стрельбе из лука

Первые комплекты медалей в стрельбе из лука были разыграны в командных соревнованиях. Если с мужчинами у российских болельщиков надежды не были связаны, то женская сборная в составе Ксении Перовой, Инны Степановой и Анны Балсуковой могла рассчитывать как минимум на выход в финал благодаря уверенной победе в квалификации.

Однако девушки вылетели уже на стадии четвертьфинала. Они выиграли два сета во встрече с датчанками, но затем позволили соперницам сравнять счёт и одержать победу в перестрелке. Мужская команда тоже не дошла до полуфинала, оступившись в матче с Испанией.

Единственным утешением стало выступление Натальи Авдеевой в стрельбе из блочного лука. Действующая чемпионка мира вышла в четвертьфинал личного турнира.

Победный дубль Нидерландов в велошоссе

Днём на улицах Минска состоялась групповая шоссейная велогонка среди женщин. В течение трёх часов спортсменки преодолевали восемь кругов по 15 км с небольшим подъёмом перед каждым финишем. Попыток разбросать пелотон было всего две, и обе не принесли успеха атаковавшим велогонщицам.

Медали были разыграны в финишном спурте, победу в котором одержала 20-летняя голландка Лорена Вибес. Она обогнала одну из самых титулованных велогонщиц в истории, подругу по сборной Марианну Вос. Третьей финишировала белоруска Татьяна Шаракова, которая на 14 лет старше победительницы гонки. Лучшая из россиянок Елизавета Ошуркова заняла 19-е место.

На предварительных рубежах

В настольном теннисе стартовали турниры в одиночном разряде. Россияне пока идут без поражений. В 1/16 финала у мужчин вышли Александр Шибаев и Кирилл Скачков, а у девушек — Яна Носкова. Полина Михайлова благодаря 12-му номеру посева заранее обеспечила себе участие в этой стадии.

Боксёры тоже пока не понесли потерь. Во второй день предварительных схваток на ринг вышли трое россиян. Харитон Агрба пробился в 1/8 финала категории до 69 кг, победив единогласным решением судей латвийца Геннадия Меркулова. Крымский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весе до 75 кг, не испытал проблем в схватке киприотом Антреасом Коккинасом. Вслед за ними в число 16 лучших пробился Имам Хатаев, начавший борьбу за медали с поединка с румыном Паулом-Андреем Арадоайе в категории до 81 кг.

Ещё ближе к медалям стали по итогам дня баскетболисты. Мужская и женская команды по стритболу вышли в плей-офф, который стартует с четвертьфинала. Девушки продолжили выступление на групповом этапе неожиданным поражением от белорусок. Россиянки долгое время лидировали, но пропустили восемь очков подряд, после чего матч был досрочно закончен. Зато во встрече с итальянками они добились невероятного результата — сборная набрала 21 очко, а соперницы всего два.

По такому же графику во второй день следовали мужчины. Сначала они досадно уступили французам. За девять секунд до сирены россияне уступали два очка, но Кирилл Писклов перевёл игру в овертайм. Там его команда даже некоторое время лидировала, но всё равно уступила. Чтобы пробиться в четвертьфинал, россиянам надо было обыгрывать сборную Украины, и им удалось это сделать, зафиксировав счёт 21:14.