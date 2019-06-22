Гимнастка Дина Аверина рассказала, почему её сестра не поехала на Европейские игры

Российская гимнастка Дина Аверина назвала причину, по которой её сестра Арина не поехала на Европейские игры 2019 года, которые проходят в Минске.

«У неё травма. Вернее, не то что бы травма. Проблемы со здоровьем. Она лечится, восстанавливается. Всё нормально. Возможно, будет выступать на чемпионате России», — цитирует Дину Аверину «Чемпионат».

Она также призналась, что сама не была уверена в своём участии. По словам гимнастки, она осознала своё присутствие на соревнованиях, только когда приехала в зал и накрасилась для выступления.

В первый день ЕИ-2019 россиянка уже завоевала золото в индивидуальном многоборье в рамках соревнований по художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что сборная России лидирует в медальном зачёте после первого дня Европейских игр.