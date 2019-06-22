Гимнастка Дина Аверина рассказала, почему её сестра не поехала на Европейские игры

Короткая ссылка
Российская гимнастка Дина Аверина назвала причину, по которой её сестра Арина не поехала на Европейские игры 2019 года, которые проходят в Минске.
Гимнастка Дина Аверина рассказала, почему её сестра не поехала на Европейские игры
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У неё травма. Вернее, не то что бы травма. Проблемы со здоровьем. Она лечится, восстанавливается. Всё нормально. Возможно, будет выступать на чемпионате России», — цитирует Дину Аверину «Чемпионат».

Она также призналась, что сама не была уверена в своём участии. По словам гимнастки, она осознала своё присутствие на соревнованиях, только когда приехала в зал и накрасилась для выступления.

В первый день ЕИ-2019 россиянка уже завоевала золото в индивидуальном многоборье в рамках соревнований по художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что сборная России лидирует в медальном зачёте после первого дня Европейских игр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить