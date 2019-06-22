Гимнастка Дина Аверина рассказала, почему её сестра не поехала на Европейские игры
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«У неё травма. Вернее, не то что бы травма. Проблемы со здоровьем. Она лечится, восстанавливается. Всё нормально. Возможно, будет выступать на чемпионате России», — цитирует Дину Аверину «Чемпионат».
Она также призналась, что сама не была уверена в своём участии. По словам гимнастки, она осознала своё присутствие на соревнованиях, только когда приехала в зал и накрасилась для выступления.
В первый день ЕИ-2019 россиянка уже завоевала золото в индивидуальном многоборье в рамках соревнований по художественной гимнастике.
Ранее сообщалось, что сборная России лидирует в медальном зачёте после первого дня Европейских игр.