Серебряный финиш: российские шпажистки заняли второе место в заключительный день ЧЕ по фехтованию

В Дюссельдорфе завершился чемпионат Европы по фехтованию. В последний день были разыграны два комплекта наград в командных турнирах по мужской сабле и женской шпаге. Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Татьяна Андрюшина и Виолетта Храпина дошли до финала, но с разницей в один укол уступили польским спортсменкам. Саблисты же проиграли Румынии на стадии четвертьфинала и заняли в итоге шестое место. В общем медальном зачёте сборная России сохранила первое место второй год подряд.

Перед заключительным днём чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе россияне уверенно лидировали в медальной таблице, опережая Францию и Италию на две золотые награды, которые были завоёваны накануне. Благодаря запасу серебра одна из этих двух стран ещё могла забраться на первое место при условии, что россияне не попадут в финалы обоих последних видов программы — командных турниров в мужской сабле и женской шпаге.

В середине дня из борьбы за победу в медальном зачёте выбыли французы. Их саблисты не смогли пройти дальше четвертьфинала, уступив пять касаний немцам. Итальянские команды при этом пробились в полуфиналы и ещё могли в теории подвинуть россиян, но они потерпели неудачу на обоих фронтах. Причём в шпаге поражение Италии нанесли как раз российские спортсменки.

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Этот вид оружия в первые дни чемпионата Европы казался для россиян совсем несчастливым. Что мужчинам, что женщинам не удалось дойти хотя бы до четвертьфинала. Лучший результат среди девушек показала Виолетта Колобова, уступившая один укол француженке Мари-Флоранс Кандассами в 1/8 финала. Но мужчинам удалось затем полностью реабилитироваться в командном турнире и выиграть золото. То же самое попыталась сделать и женская сборная.

Колобова в компании с Любовью Шутовой, Татьяной Андрюшиной и Виолеттой Храпиной начали повторный путь за медалями со встречи с чешками в 1/8 финала. В нескольких дуэлях девушкам не удавалось совершить необходимое количество уколов за отведённые три минуты, но Колобова постаралась сделать так, чтобы россиянки одержали досрочную победу. Она набрала целых 25 очков из 45 возможных.

В следующем матче с украинками Колобова была менее активна, и это позволило соперницам на протяжении долго времени владеть небольшим преимуществом. Но когда лидеру российской команды настало время фехтовать против олимпийской чемпионки 2012 года Яны Шемякиной, она показала свой класс и выиграла мини-поединок со счётом 11:7. Общий счёт составил 35:31 в пользу россиянок.

Уже упомянутый матч с итальянками поначалу складывался удачно для отечественных фехтовальщиц. Если по итогам первых четырёх поединков они уступали один укол, то за ещё один такой же отрезок они получили преимущество в семь очков. Колобовой оставалось только спокойно отзащищаться в поединке с малоизвестной итальянкой Аличе Клеричи, которая успела к тому моменту совершить всего лишь один успешный укол. Однако она сдаваться не собиралась. Чем меньше оставалось времени до конца, тем чаще итальянка бросалась в атаки и доводила их до укола. За две секунды до выключения хронометра Клеричи удалось даже сравнять счёт. Но Колобова всё-таки совершила «золотой укол» и вывела российскую сборную в финал.

Борьба за золото развернулась с польскими фехтовальщицами. Каждый поединок проходил в предельно осторожной борьбе, и никому из соперниц не удавалось заработать преимущество больше чем в два укола.

К заключительной дуэли Колобовой с бронзовым призёром личного турнира Евой Тржебиньской счёт был всего лишь 19:19. Ничья между ними была невозможна, и победу с перевесом в один укол одержала всё-таки польская сборная, которая в этом сезоне уже выиграла два этапа Кубка мира.

Что касается мужской сабли, то россияне были явными фаворитами командного турнира хотя бы потому, что Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов тремя днями ранее сражались за золото в личном финале. Однако в Дюссельдорфе никто и триумфаторов первых дней потом не смог отпраздновать вторую победу.

В отношении российских саблистов эта тенденция тоже сработала. В четвертьфинале они уступили не хватающим звёзд с неба румынам. Соперники вели на протяжении всего матча, но в финальной сессии дуэлей Дмитрий Даниленко смог сократить отставание с восьми очков до двух, а Решетников и вовсе вывел команду вперёд. Но опытный Тибериу Долничану затем не оставил шансов Ибрагимову. Саблисты оказались единственной российской командой, не пробившейся в полуфинал чемпионата Европы.

В утешительном турнире россиянам не удалось занять и пятое место. Встреча с французами, которым тоже не повезло в четвертьфинале, обернулась крахом для Решетникова и Константина Лоханова, заменившего Ибрагимова. Когда до них во второй раз дошла очередь фехтовать, оба не смогли произвести ни одного касания, отпустив французов на целых 11 очков вперёд. В итоге российская команда заняла шестое место и набрала гораздо меньше очков в отборочном рейтинге на Олимпиаду, чем могла бы.

Сборная России по фехтованию выиграла чемпионат Европы в медальном зачёте, однако одержала меньше побед, чем год назад на соревнованиях в Сербии. Тогда шпажистам, рапиристам и саблистам покорилось шесть золотых наград. В этот раз в копилке россиян оказались четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Менее чем через месяц фехтовальщики вновь соберутся в Будапеште на чемпионате мира, где серьёзных конкурентов будет ещё больше.