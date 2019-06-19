Серебро Дериглазовой и неудачное выступление в шпаге: как прошёл второй соревновательный день ЧЕ по фехтованию

В немецком Дюссельдорфе завершился второй соревновательный день чемпионата Европы по фехтованию. В турнире рапиристок россиянке Инне Дериглазовой удалось завоевать серебро. В финале она уступила опытной итальянке Элизе Ди Франчиско. А вот мужчины-шпажисты выступили неудачно и не сумели пробиться дальше 1/16 финала.

«Расстроилась серебру, скрывать не буду»

Чемпионат Европы по фехтованию в Дюссельдорфе накануне стартовал для России с завоевания двух бронзовых медалей. Опытные Софья Великая и Алексей Черемисинов в сабле и рапире соответственно добрались до полуфиналов, где потерпели поражение с одинаковым счётом — 11:15.

Однако уже во вторник отечественные болельщики ждали завоевания золота от 29-летней уроженки Курчатова Инны Дериглазовой, которой предстояло выступить в индивидуальном турнире на рапире. Именно в этом виде спортсменка стала олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в 2016-м и чемпионкой мира в 2017-м.

Помимо этого Дериглазова являлась действующей обладательницей европейского золота. В финале прошлогоднего первенства континента в Нови-Саде она оказалась сильнее итальянки Аррианы Эрриго.

На этот раз Инне пришлось стартовать с противостояния с немками Каролин Голубицки и Анной Сауэр. Первая встрече в рамках 1/16 финала неожиданно сложилась для россиянки непросто. Она заставила болельщиков поволноваться и лишь на два укола опередила соперницу — 14:12. Зато следом Дериглазова не оставила шансов Сауэр — 15:6.

С аналогичным счётом в четвертьфинале оказалось было сопротивление соотечественницы Анастасии Ивановой. На этой же стадии завершила выступления Лариса Коробейникова, которая уступила француженке Исаоре Тибу.

Таким образом, в полуфинале Дериглазовой пришлось сражаться за всю команду, и она не подвела. Представительница Италии Аличе Вольпи, действующая чемпионка мира в этом виде, оказалась слабее — 11:15.

А вот на финал Инне сил, к сожалению, не хватило, да и в соперницы она получила легендарную итальянку Элизу Ди Франчиско, двукратную олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира и 12-кратную чемпионку Европы.

В Дюссельдорфе опытнейшая 36-летняя спортсменка завоевала и 13-е золото первенств континента — Дериглазовой в решающем противостоянии удалось нанести лишь восемь точных ударов.

«Конечно же, я расстроилась, скрывать не буду, да у меня это и не получится. Я допустила большое количество ошибок, а потом, когда у итальянки было преимущество, уже не получилось её догнать. Впереди командные соревнования, перед которыми мы проведём анализ личного турнира и постараемся добиться успеха. Здесь все сильны, все хотят побеждать», — приводит ТАСС слова олимпийской чемпионки.

Также Дериглазова объяснила причины поражения от Ди Франчиско и среди прочих назвала излишние эмоции.

«Самое страшное, что я знаю о своих ошибках и сегодня за них поплатилась. Мне нужно фехтовать спокойнее, а я начинаю заводиться, нервничать и переживать, когда пропускаю уколы. Когда требуется хладнокровие, я иду ва-банк», — добавила спортсменка.

Неудача россиян в шпаге

Мужчины во вторник соревновались в шпаге, но россиянам этот вид не покорился, хотя ожидания были высокими.

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Особенно это касалось достаточно опытных Серия Биды и Сергея Ходоса, которые неоднократно завоёвывали медали чемпионатов Европы в соревновании на шпагах среди команд. А Ходос, ранее выступавший под флагом Казахстана, два года назад на ЧЕ в Тбилиси даже добрался до полуфинала индивидуального турнира.

Увы, на этот раз оба вылетели уже на стадии 1/16 финала. На пути Биды непреодолимым препятствием стал израильтянин Идо Харпер — 9:15, а Ходос ничего не смог противопоставить представителю Нидерландов Басу Вервихлену — 10:15.

Два оставшихся российских шпажиста вылетели ещё раньше. Никита Глазков в 1/32 финала уступил Нико Вуоринену, а 21-летний Георгий Бруев — Педро Ареде.

Победителем же в итоге стал израильтянин Ювал Шалом Фрейлич, который в финале оказался сильнее итальянца Андреа Сантарелли. Бронзовые награды достались ещё одному представителю Италии Энрико Гароццо, а также Иржи Берану (Чехия).

Неудивительно, что первое место в общекомандном зачёте после двух соревновательных дней оккупировала Италия. На счету «Скуадры Адзурры» по две медали разного достоинства. Россия же делит вторую строчку с Францией по общему количеству наград (по три), но пока не имеет в своём активе золота.