Испытание на выносливость: российские пилоты впервые заняли третье место в гонке «24 часа Ле-Мана»

Во Франции состоялась престижная автомобильная гонка «24 часа Ле-Мана». Впервые в сильнейшем классе машин LMP1 на подиум поднялась российская команда SMP Racing с пилотами Михаилом Алёшиным, Виталием Петровым и Стоффелем Вандорном. Они заняли третье место, уступив только двум представителям Toyota.

Впервые гонка «24 часа Ле-Мана» прошла в 1923 году близ одноимённого французского городка. Участникам необходимо непрерывно в течение 24 часов управлять своим автомобилем, на практике доказывая его надёжность и прочность. При этом за рулём не сидит всё время один и тот же человек: по действующим правилам в команде должно быть не менее трёх пилотов, которые меняют друг друга.

Скорость в «24 часах Ле-Мана» тоже играет важную роль, но не раз пословица «Тише едешь — дальше будешь» оказывалась здесь пророческой. Если в «Формуле-1» допускается вносить коррективы в болид и менять запчасти хоть после каждой двухчасовой гонки, то на трассе «Сарта» действует только один закон: либо машина едет все 24 часа со старта, либо сходит с гонки и не мешает другим участникам разыгрывать титул.

В этом году «24 часа Ле-Мана» прошли в 87-й раз и впервые выступили в качестве финального этапа чемпионата мира в гонках на выносливость. Если раньше гоночная серия проходила в рамках одного календарного года, то теперь был проведён так называемый суперсезон для перехода на осенне-летний формат. Текущий розыгрыш чемпионата мира включил в себя две гонки «24 часа Ле-Мана», и нынешний старт закрывал этот долгий сезон.

Гонки на выносливость проходят между различными классами машин, самым престижным из которых является LMP1. Свою версию этого прототипа в текущем сезоне имели всего шесть команд, и впервые среди них оказалась российская команда SMP Racing. Если раньше её пилоты довольствовались состязаниями в менее престижных классах, то теперь им посчастливилось оказаться в «высшей лиге» гонок на выносливость.

Первая проверка на прошлогодних «24 часах Ле-Мана» оказалась неудачной. Ни первой машине под управлением Михаила Алёшина, Виталий Петрова и Дженсона Баттона, ни второму экипажу в составе Стефана Сарразена, Матевоса Исаакяна и Егора Оруджева не удалось добраться до финиша. Но команда сделала правильные выводы, и в следующих пяти шестичасовых гонках пилоты SMP Racing не попадали в первую тройку всего один раз.

Особенно здорово прогрессировали Алёшин и Петров, к которым вместо Баттона на майском этапе в Спа примкнул недавний пилот «Формулы-1» Стоффель Вандорн. К «24 часам Ле-Мана» основной состав SMP Racing подошёл с серией из трёх попаданий на подиум подряд: российская команда могла считаться главным фаворитом гонки после неоспоримых лидеров из Toyota.

Со старта «24 часов Ле-Мана» оба российских экипажа держались в лидерском пелотоне, собранном из машин LMP1. На шестом часу в аварию попала машина частной команды Rebellion, и её обломки оказались под колёсами у Алёшина, Петрова и Вандорна. К счастью, к каким-либо поломкам этот инцидент не привёл.

Ночью вероятность аварий всегда повышается, и этой неприятности не удалось избежать Сарразену, Оруджеву и Сергею Сироткину, который присоединился к команде двумя этапами ранее. Оруджева занесло так, что ему оставалось только медленно катиться задом в сторону заграждения.

Longue glissade de la #17 @SMP_Racing au virage du karting !

🌙 La nuit est cruelle...#LeMans24pic.twitter.com/huVCW1N2QA — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) 15 июня 2019 г.

За семь часов до финиша оставшаяся машина SMP Racing шла на четвёртом месте, как вдруг в гравий вылетел находившийся перед россиянами Rebellion. Вандорну удалось сохранить за собой третье место, и спустя несколько часов отрыв вырос до четырёх кругов. Алёшин и Петров аккуратно провели свои последние смены, и бельгиец довёз машину до подиума — первого в истории для российской команды и российских пилотов в абсолютном зачёте.

Третьи в абсолютном зачёте и первые среди негибридных прототипов! На автомобиле российского производства, созданного компанией BR Engineering 🏆

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3rd in the absolute standings and the 1st among non-hybrid prototypes! On the Russian car, created by BR Engineering 🏆#SMPRacingpic.twitter.com/IflV0XJQSz — SMP Racing (@SMP_Racing) 16 июня 2019 г.

После гонки Михаил Алёшин рассказал, что команде было сложно сдерживаться, чтобы гарантировать себе третье место.

«Мы ехали на результат, ехали стабильно, старались не ошибаться. Это получилось, и результат к нам пришёл. Сложно было ехать в конце, когда поняли, что нужно доезжать и сбавили темп, чтобы ничего не сломать. Сложно осознавать, что тебе нужно как-то сбавить темп и от этого зависит результат. Мы привыкли ехать «на все деньги», а здесь наоборот — нужно было ехать так, чтобы не перенапрячь машину», — цитирует Алёшина «Чемпионат».

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров отметил, что команде пришлось в этот раз управлять машиной с предельной концентрацией, какой не было на предыдущих «24 часах Ле-Мана».

«В Ле-Мане ночью и утром скорости обычно выше и двигатель работает мощнее за счёт потока холодного воздуха, сцепление становится лучше, потому что трасса прорезинивается. В этом Ле-Мане всё было наоборот: я показал лучшее время в начале гонки, и после этого никто даже близко не мог приблизиться к нему. Возможно, шины работали не так или что-то было с покрытием, но что-то сильно влияло на поведение машины. У меня никогда за пять лет не было такого, чтобы поведение машин так плавало. Из-за этого нам приходилось концентрацию держать даже выше, чем обычно», — поделился впечатлениями гонщик.

В борьбе за победу в гонке развернулась настоящая драма. Долгое время лидировал экипаж Toyota Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. Их машина за час до финиша опережала на две минуты напарников и прошлогодних чемпионов Себастьяна Буэми, Кадзуки Накадзиму и Фернандо Алонсо. В тот момент у Лопеса случился прокол, и он свернул на пит-стоп для замены шины. Однако механики по ошибке поменяли другую покрышку.

Пока лидеры теряли из-за этой заминки драгоценное время, на первое место выскочил Алонсо. Он пришёл к финишу всего на 16,972 секунды раньше другого экипажа Toyota. Испанец, дважды выигрывавший общий зачёт «Формулы-1», заодно стал чемпионом мира в гонках на выносливость, разделив этот титул с партнёрами. После гонки он заявил, что не заслужил этой победы.

«Нашей целью на этот уикенд была победа в чемпионате. Сама гонка складывалась не лучшим образом, другой экипаж Toyota был быстрее нас. Они заслуживали победу, но фортуна распорядилась иначе, трофей достался нам. Иногда везение является важной частью автоспорта. Сегодня нам сильно повезло. Возможно, мы не заслужили победу, но принимаем её», — сказал Алонсо ESPN.