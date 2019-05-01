Чёрный день «Формулы-1»: 25 лет назад в аварии погиб трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна

1 мая 1994 года история автогонок разделилась на «до» и «после». В этот день во время Гран-при Сан-Марино погиб бразильский пилот, трёхкратный чемпион мира по «Формуле-1» Айртон Сенна. Он получил смертельные травмы, вылетев с трассы и ударившись о барьер. Днём ранее в ходе квалификации погиб другой гонщик Роланд Ратценбергер. RT вспоминает, что происходило в злополучный уикенд на трассе в Смоле.

Ровно 25 лет назад произошла самая страшная трагедия в истории «Формулы-1». На автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле во время гонки Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — трёхкратный чемпион мира, кумир многих болельщиков и национальный герой Бразилии. 1 мая 1994 года для всех любителей «королевских гонок» стал чёрным днём.

За всю историю «Формулы-1» аварий со смертельным исходом было немало — от травм, полученных непосредственно во время гонок, квалификаций и свободных заездов, умерли 32 пилота. И в это число ещё не входят многочисленные зрители, маршалы и спасатели, тоже пострадавшие во время аварий, а также американец Карл Скарборо, умерший после гонки от перегрева организма.

Некоторые смертельные случаи уже забылись, некоторые до сих пор поражают своим трагизмом. Например, погибший в 1970 году Йохен Риндт вскоре стал чемпионом мира — никто так и не сумел его обойти в общем зачёте. В 1982 году ушёл из жизни Жиль Вильнёв, чей сын спустя годы стал чемпионом мира вместо отца. Но трагедия Айртона Сенны стоит особняком.

Сезон 1994 года Сенна начал в сильнейшей в те годы команде Williams. Бразилец сменил в ней своего главного соперника Алена Проста, который только что завершил карьеру в статусе чемпиона мира. Сенна, уже тогда считавшийся одним из лучших пилотов в истории, получил прекрасный шанс, чтобы выиграть свой четвёртый титул.

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© Eric Feferberg

Но новый розыгрыш чемпионата мира у Сенны не задался. Хотя он завоевал поул-позиции на Гран-при Бразилии и Тихого океана, финишировать в обеих гонках он не смог. В те же дни пилот обсуждал с семьёй возможность создания фонда для поддержки малоимущих жителей Бразилии — эта идея была реализована спустя несколько месяцев, когда сам спортсмен уже обрёл покой на кладбище в Сан-Паулу.

Третьей гонкой сезона стал Гран-при Сан-Марино — в наши дни его уже не называют иначе, как «Чёрный уикенд». Неприятности в те дни начались с первой же пятничной квалификационной сессии. Через несколько минут в тяжёлую аварию попал молодой соотечественник Сенны Рубенс Баррикелло, который был другом и подшефным трёхкратного чемпиона мира. Баррикелло на своём Jordan задел обочину на повороте, взмыл на огромной скорости в воздух, пробил заграждение из шин и ещё несколько раз перевернулся после удара об землю. При этом пилот отделался довольно лёгкими травмами — сломанными носом и рёбрами.

Сенна тут же направился в больницу, но вход для посторонних был закрыт, и ему пришлось перелезть через заграждение. Когда Баррикелло очнулся, то первым, что он увидел, были слёзы на лице бразильца. В тот момент Сенна задумался о том, что безопасность в «Формуле-1» пора повышать, и именно ему, как самому уважаемому пилоту и негласному лидеру пелотона, нужно поднять этот вопрос.

На следующий день произошло ещё один страшный инцидент, но теперь со смертельным исходом. На этот раз жертвой стал австриец Роланд Ратценбергер, участвовавший всего лишь в своём третьем Гран-при. На длинной прямой он потерял повреждённое переднее крыло, и его болид Simtek лишился необходимой прижимной силы перед виражом. Ратценбергер на скорости 314 км/ч врезался в бетонную стену и скончался спустя несколько минут от перелома основания черепа. Это была первая смерть на гонках «Формулы-1» за 12 лет.

Эти две аварии произвели на Сенну сильнейшее впечатление. Узнав о трагедии, он без разрешения сел в машину для персонала и приказал водителю ехать к месту происшествия. К тому времени мёртвого Ратценбергера уже увезли в больницу, и Сенна смог осмотреть лишь его повреждённый шлем. После этого бразилец вновь направился к медицинскому центру и во второй раз подряд нарушил правила, чтобы пройти внутрь.

Там Сенна встретил медицинского директора Международной автомобильной федерации Сида Уоткинса (FIA). Тот, увидев в каком подавленном состоянии находится пилот, предложил ему сняться с гонки и поехать вместе порыбачить. Гонщик ответил, что об этом не может быть и речи, хотя в тот день он уже не сел за болид, чтобы завершить квалификацию.

Сенна в итоге стал обладателем поул-позиции в 65-й раз за карьеру, в последний раз улучшив принадлежавший ему рекорд. На сегодняшний день по победам в квалификации его обошли только Михаэль Шумахер, отпраздновавший в 1994 году своё первое чемпионство, и Льюис Хэмилтон. После субботних заездов Сенна не явился на пресс-конференцию, что являлось нарушением регламента, и стюарды рассматривали возможность его наказать, но не стали этого делать, приняв во внимание сложившиеся обстоятельства.

Вернувшись в гостиницу, Сенна всё-таки допустил для себя возможность пропустить гонку. Он позвонил своей девушке Адриане Галистеу в Лиссабон, где она делала пересадку на пути в португальское поместье Сенны в Квинте-до-Лаго, чтобы рассказать о своих переживаниях. Но когда вечером они созвонились вновь, пилот всё-таки сказал, что решил стартовать. Он рассказал, что возьмёт с собой австрийский флаг, чтобы развернуть его в случае победы. Сенна немного знал Ратценбергера, с ним его познакомил персональный массажист Йозеф Леберер, чей день рождения совпал со смертью гонщика.

Сенна и Галистеу договорились, что вечером после гонки он сразу прилетит в Португалию к ней, чтобы они смогли увидеться впервые за месяц. Девушка пообещала приготовить ему любимое блюдо — курицу на гриле с овощами на пару. Также она рассказала, что начала бегать, и в понедельник они запланировали совместную пробежку. Напоследок Сенна сказал, что этот разговор помог ему избавиться от тяжёлых мыслей и улучшил настроение.

Утром 1 мая Сенна на вертолёте прилетел на автодром и показал лучшее время на разминке. В это время в боксы Williams зашёл Ален Прост. Бразилец по радио сказал ему: «Привет, мой друг. Я скучал по тебе». Вернувшись в боксы, Сенна велел не трогать машину, так как он наконец-то был удовлетворён настройками. Он вновь встретился с Простом, и они поговорили полчаса, обсудив в том числе вопросы безопасности. Французский гонщик согласился, что требования к машинам надо ужесточать. Перед гонкой состоялось общее собрание пилотов и организаторов, сразу после которого Сенна пообщался отдельно с несколькими коллегами. Они договорились, что в следующую пятницу перед Гран-при Монако состоится большая встреча со всеми пилотами на тему безопасности.

Днём пилоты выехали на трассу и выстроились на стартовой приём. Обычно Сенна уже за 15 минут до старта надевал шлем и настраивал себя на прохождение первого поворота. Но в тот день он долго оставался без экипировки и наблюдал за зрителями и гонщиками позади себя. Пилот Ferrari Герхард Бергер впоследствии вспоминал, что тогда увидел обращённую к нему улыбку бразильца.

В два часа дня гонка стартовала, но практически сразу стюарды вывесили жёлтые флаги, предписывающие гонщикам снизить скорость. Произошла третья крупная авария за уикенд — в заглохшую машину Юрки Ярхилехто врезался Педру Лами. Обломками от их машин были ранены несколько зрителей. На трассу выехал автомобиль безопасности, за которым пилоты должны были следовать, пока стюарды не убрали весь образовавшийся мусор. Так продолжалось на протяжении пяти кругов, и только на шестом гонка возобновилась.

Сенна на холодных шинах и с полным баком горючего проехал шестой круг невероятно быстро. К концу гонки только Михаэлю Шумахеру и напарнику Сенны Дэймону Хиллу удалось улучшить то время. Шумахер, который стартовал вторым, сразу же отстал на довольно приличное расстояние. Когда на седьмом круге Сенна должен был пройти поворот «Тамбурелло», он неожиданно выехал с трассы и врезался в бетонную стену. Бразилец в тот момент ехал со скоростью 310 км/ч. Вылетая с полотна, он успел сбавить её лишь до 218 км/ч.

В прямом эфире, за которым наблюдали 200 миллионов телезрителей, столкновение показано не было. Вскоре гонка была остановлена красными флагами, а камеры переключились на место аварии. Болельщики увидели искорёженный болид Сенны и его самого, сидящего в кокпите. Многие заметили, как бразилец пошевелил головой, и решили, что с ним всё в порядке. Однако на самом деле это был мышечный спазм — признак тяжёлой травмы мозга. Наблюдавшая за гонкой Галистеу позднее вспоминала, что её первой реакцией на аварию была радость — Сенна мог теперь пораньше прилететь из Италии. Однако этого не произошло.

К месту происшествия подоспела бригада медиков во главе с Уоткинсоном. Он сразу же понял, что Сенна получил тяжелейшую травму головы. Когда вместе с помощниками доктор снял с него шлем, оттуда вытекло много крови. Голова гонщика была раздроблена над правым глазом, он был без сознания и не дышал, периодически у него останавливалось сердце. В течение десяти минут врачи пытались остановить кровотечение, после чего отправили его вертолётом в больницу. Сенна был подключён к системам жизнеобеспечения, но было очевидно, что они лишь оттягивают неизбежное. По итальянским законам, врачи были обязаны поддерживать жизнь в течение 12 часов.

Когда Сенну загружали в вертолёт, Уоткинс связался с главой «Формулы-1» Берни Экклстоуном и руководителем пресс-службы Мартином Уитакером, чтобы сообщить, что пилот получил серьёзную травму головы. В тот момент Сенна ещё был жив, и поэтому гонку было решено возобновить. При этом Экклстоун, Уитакер и находившийся с ними младший брат Сенны Леонардо да Силва ошибочно услышали, что гонщик уже погиб. Спустя 37 минут после аварии гонка началась заново. Шумахер одержал третью победу за сезон, про которую он сказал, что не испытывает ни удовлетворения от неё, ни радости.

Мозг Сенны уже долгое время был мёртв, но врачи продолжали искусственно поддерживать в нём жизнь, как того требовал закон. Возникла парадоксальная ситуация — неизбежность смерти была очевидна, но подтвердить её официально было нельзя. Наконец, когда у Сенны в очередной раз остановилось сердце, доктор Мария Тереза Фиандри взяла на себя ответственность сообщить о смерти пилота. Это произошло в 18:40, хотя официально потом его смерть стала отсчитываться с 14:17, когда произошла авария.

В Бразилии был объявлен трёхдневный траур по Сенне. Ему были устроены государственные похороны. За процессией по улицам Сан-Паулу наблюдали около трёх миллионов человек. На траурную церемонию прибыло множество пилотов, в том числе Прост, Баррикелло, Бергер. Семья Сенны не допустила до процессии Экклстоуна, а глава FIA Макс Мосли не приехал на неё, чтобы в это же время побывать на похоронах Ратценбергера.

AFP

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О причинах аварии высказывалось множество предположений — прокол шины, некачественная трасса, потеря управления. Спустя несколько месяцев было определено, что Сенна вылетел с трассы из-за поломки рулевой колонки. Однако и у этой версии имеются противники — колонка, которая была удлинена по просьбе Сенны, треснула по заваренному шву, так что она могла сломаться и в момент аварии, а не до неё.

После смерти Сенны полиция Италии возбудила уголовные дела против шести человек — трёх судей на трассе в Имоле, а также владельца Williams Фрэнка Уильямса, технического директора Патрика Хэда и конструктора болида Эдриана Ньюи. Им грозило наказание в виде условного лишения свободы, однако суд не обнаружил за кем-либо из них вины в смерти трёхкратного чемпиона мира.