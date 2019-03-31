Победа Хэмилтона, злой рок «Феррари» и провал Квята: итоги Гран-при Бахрейна в «Формуле-1»

В Бахрейне завершился второй этап чемпионата мира в классе «Формула-1». Победу одержал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнёр по команде «Мерседес» Валттери Боттас. Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер, которые превзошли всех в квалификации, не сумели удержать первые две строчки из-за ошибок на трассе и поломки двигателя. Даниил Квят на этот раз остался без очков.

Свободная практика

В свободной практике доминировали пилоты «Феррари». В отличие от Австралии, где у «Скудерии» возникали проблемы, в Бахрейне гонщики итальянской команды демонстрировали весьма высокие скорости.

В результате в первой свободной практике лучшее время показал Шарль Леклер, а второе — Себастьян Феттель (+0,263). Во второй же партнёры по конюшне поменялись местами: Феттель отпраздновал локальную победу, а Леклер уступил ему всего 0,035 секунды.

Пилоты «Мерседес» Валттери Боттас и действующий чемпион Льюис Хэмилтон неизменно финишировали третьим и четвёртым соответственно с весьма солидным отставанием. В первой попытке оно превысило половину секунды, а во второй достигло секунды.

Впрочем, в «Феррари» ликовать не торопились. Руководитель команды Маттиа Бинотто после пятничных заездов отметил, что преимущество гонщиков его команды может ввести в заблуждение, и признался, что ожидает непростую битву.

Что касается Даниила Квята, то он в первом заезде показал девятое время (+1,985), а во втором — десятое (+1,247). Его партнёр по Toro Rosso Александер Албон тоже продемонстрировал в целом неплохие результаты, дважды финишировав 13-м.

Также пятничная программа запомнилась аварией Нико Хюлькенберга и Антонио Джовинацци в первой практике, после которой гонщики едва не вступили в конфликт, но в итоге избежали штрафа.

Наконец, в третьей свободной практике в субботу, 30 марта, лучшее время вновь показал Леклер, а вторым стал Феттель (+0,169). Хэмилтон с Боттасом также остались на своих прежних позициях. Квят вновь продемонстрировал десятое время.

А пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли вовсе провалились, заняв восьмое и 12-е места соответственно.

Квалификация

Главным же героем квалификации вновь стал Леклер, привычно оставивший на второй строчке Феттеля. Он последовательно улучшал собственное время и в итоге в первой попытке третьего сегмента повторил рекорд трассы партнёра по команде (+1.27,958). А во второй попытке монегаск побил его с результатом 1.27,866 и впервые в карьере завоевал поул.

«Гонка лишь завтра, и очки будут начислять за неё, но это было хорошее начало, теперь попробую закончить свою работу. Очень счастлив. На предыдущем этапе не был доволен квалификацией и допустил ошибки в третьем сегменте. Упорно трудился, чтобы не повторить те же самые помарки. Феттель — великолепный пилот. Я должен многому у него научиться, и буду это делать на протяжении всего года. Но сегодня рад оказаться впереди него», — приводит слова монегаска BBC.

Также 21-летний Шарль стал вторым по молодости обладателем поула в истории, уступив лишь Феттелю. Он впервые добился аналогичного успеха на Гран-при Италии — 2008 в возрасте 21 года и двух месяцев.

Второй ряд ожидаемо заняли Хэмилтон и Боттас, уступившие Леклеру порядка 0,4 секунды. А третий — Ферстаппен и Кевин Магнуссен из «Хаас».

Квят же показал лишь 15-й результат из-за обидной ошибки механиков «Торо Россо». На вторую попытку второго сегмента на болид россиянина случайно установили уже использованные покрышки. Спортсмен быстро осознал происходящее, но вернуться в боксы уже не успевал и лишь спросил с удивлением: «Что это было, ребята»?

Гонка

Однако насколько явным получилось преимущество «Феррари» над «Мерседесами» в квалификации, настолько неожиданным вышло итоговое поражение пилотов итальянской «конюшни» в 999-й гонке в истории «Формулы-1». Бинотто перед главным стартом неслучайно испытывал чувство тревоги.

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Хотя поначалу ничто не предвещало беды для Леклера и Феттеля. Шарль, правда, в первом же повороте позволил пройти себя партнёру по команде, а затем пропустил вперёд и Валттери Боттаса. Впрочем, спортсмену из Монако быстро удалось вернуть себе первую строчку.

Мало того, монегаск уверенно наращивал преимущество и в очередной раз сумел показать быстрейший круг. 21-летний гонщик буквально на глазах уезжал от Хэмилтона, а у того просто не было ни малейшей возможности побороться с болидами «Феррари» в скорости.

Не помогла и смена шин на первом пит-стопе. Льюис «переобулся» в «мягкие» покрышки, а Феттель с Леклером в средние, но и это не изменило ситуацию. Британцу по радио оставалось лишь сетовать на своё бессилие.

Казалось, гонка завершится уверенным доминированием «Феррари», но судьба подготовила обоим неприятные подарки. Неудачи для команды начались после того, как Хэмилтон во второй раз заехал на пит-лейн.

Вернувшись на трассу, он начал активно приближаться к Феттелю и в конце концов догнал его. На 38-м круге действующему чемпиону удалось пройти соперника, а болид последнего к тому же неожиданно развернуло, хотя касание со стороны «Мерседеса» не было. В довершение всех бед у немца случился контакт с круговыми автомобилями, и он рухнул на восьмую строчку.

А затем судьба жёстко подшутила и над Леклером. Спустя несколько кругов после конфуза Феттеля обладатель поула начал резко терять скорость. В переговорах с командой выяснилось, что у монегаска сломалась силовая установка.

С такой поломкой у пилота «Феррари» не осталось ни малейших шансов на медали, и он пропустил вперёд как Хэмилтона, так и Боттаса. Так «Мерседес» совершенно неожиданно совершил резкий скачок вверх.

Леклеру же третью строчку подарил выезд на трассу пейс-кара из-за схода сразу нескольких болидов. Феттель в итоге финишировал пятым.

«Такое случается, это часть автоспорта. К сожалению, сегодня был не наш день, но я уверен, что команда проделала потрясающую работу. Нам повезло в очень неудачной ситуации, поскольку финиш остался за машиной безопасности. Обидно финишировать третьим, но я никогда не смотрю на результат, только на потенциал. Поздравляю Хэмилтона и Боттаса, а мы вернёмся ещё сильнее», — приводит слова Леклера BBC.

Хэмилтон с Боттасом вновь оформили «золотой дубль», только на этот раз поменялись местами.

«Невероятное невезение для Шарля. Он провёл такую отличную гонку. Мне нужно было сходить и повидать его, ведь он проделал отличную работу. Я уверен, что это опустошающий результат для Леклера. Он заслуживал победу, а нам повезло. У этого парня впереди много побед. Я ожидал, что он будет выступать здорово, и он отлично выполняет свою работу» — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Что касается Квята, то для него Гран-При Бахрейна получилось откровенно неудачным. Для начала он провалил квалификацию из-за ошибки техников, а затем провёл невразумительную гонку.

Пожалуй, окончательно поставил крест на очковых перспективах россиянина разворот после контакта с болидом Антонио Джовинацци и пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-стопе. Но в результате Даниилу из-за схода других пилотов удалось финишировать на 12-м месте. Зато его партнёр Албон впервые в карьере попал в очковую зону, став девятым.