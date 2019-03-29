Феттель стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Бахрейна, Квят — десятый
- Reuters
Четырёхкратный чемпион мира преодолел свой лучший круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 28,846 секунды.
Второй результат показал его партнёр по команде — монегаск Шарль Леклер. Тройку замкнул пятикратный чемпион мира — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии десятое место, уступив лидеру 1,247 секунды.
It's been a good day for the team in red 👊#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/XqCnQhe7C9— Formula 1 (@F1) 29 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что Леклер стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при Бахрейна.