Леклер стал быстрейшим по итогам первой практики Гран-при Бахрейна, Квят — девятый

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari показал лучшее время в первой свободной практике второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

Reuters

Леклер преодолел свой лучший круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 30,354 секунды. Второй результат показал его партнёр по команде — четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель. Тройку замкнул победитель первой гонки нынешнего сезоне — финн Валттери Боттас из Mercedes. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе сессии девятое место, уступив лидеру 1,985 секунды. Ferrari on top after FP1 with @Charles_Leclerc leading the way 💪#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/26mpJnEanI — Formula 1 (@F1) 29 марта 2019 г. Ранее сообщалось, что Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков.