Команда «Формулы-1» Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера примет участие в тестах новичков «Формулы-1». Он сядет за руль болидов Ferrari и Alfa Romeo.

Как сообщает пресс-служба команды «Формулы-1» Ferrari, Мик Шумахер примет участие в тестах новичков королевских гонок, которые состоятся 2 и 3 апреля в Бахрейне. В первый день заездов немец сядет за руль Ferrari, во второй — Alfa Romeo.

В прошлом сезоне гонщик стал чемпионом «Формулы-3». За Ferrari долгое время выступал его отец Михаэль Шумахер.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне.