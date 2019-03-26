Команда «Формулы-1» Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков

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Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера примет участие в тестах новичков «Формулы-1». Он сядет за руль болидов Ferrari и Alfa Romeo.
Команда «Формулы-1» Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба команды «Формулы-1» Ferrari, Мик Шумахер примет участие в тестах новичков королевских гонок, которые состоятся 2 и 3 апреля в Бахрейне. В первый день заездов немец сядет за руль Ferrari, во второй — Alfa Romeo.

В прошлом сезоне гонщик стал чемпионом «Формулы-3». За Ferrari долгое время выступал его отец Михаэль Шумахер.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

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