СМИ: Мик Шумахер примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне

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Мик Шумахер, выступающий в «Формуле-2» и являющийся членом гоночной академии Ferrari, примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
СМИ: Мик Шумахер примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне
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Как сообщает RTL, сын семикратного чемпиона мира отработает два дня за рулём болида команды Alfa Romeo.

Для 20-летнего гонщика это будет вторым опытом управления болидом «Формулы-1». В 2017 году он принял участие в показательных заездах на трассе «Спа-Франкоршам» на болиде Benetton, за рулём которого в 1994 году его отец выиграл свой первый титул.

Ранее появилась информация, что Михаэль Шумахер идёт на поправку и провёл новогодние праздники на Майорке.

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