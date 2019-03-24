СМИ: Мик Шумахер примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне

Мик Шумахер, выступающий в «Формуле-2» и являющийся членом гоночной академии Ferrari, примет участие в тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

Как сообщает RTL, сын семикратного чемпиона мира отработает два дня за рулём болида команды Alfa Romeo.

Для 20-летнего гонщика это будет вторым опытом управления болидом «Формулы-1». В 2017 году он принял участие в показательных заездах на трассе «Спа-Франкоршам» на болиде Benetton, за рулём которого в 1994 году его отец выиграл свой первый титул.

Ранее появилась информация, что Михаэль Шумахер идёт на поправку и провёл новогодние праздники на Майорке.