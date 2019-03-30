Леклер впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
- Reuters
По итогам квалификационных заездов 21-летний монегаск установил новый рекорд трассы, показав в третьем сегменте время 1 минута 27,866 секунды.
Для Леклера, проводящего свой первый сезон в Ferrari и второй в качестве боевого пилота «Формулы-1», это первая в карьера победа в квалификации.
Вторым стал его партнёр по команде — четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель. Тройку замкнул обладатель пяти титулов чемпиона мира — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не сумел выйти в заключительный сегмент квалификации, заняв в итоговом протоколе сессии 15-е место.
Q3 CLASSIFICATION: That's @ScuderiaFerrari's 62nd front-row lock out 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/Zkg26zRbyt— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что Мик Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2».