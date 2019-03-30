Леклер впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место в квалификации второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

По итогам квалификационных заездов 21-летний монегаск установил новый рекорд трассы, показав в третьем сегменте время 1 минута 27,866 секунды.

Для Леклера, проводящего свой первый сезон в Ferrari и второй в качестве боевого пилота «Формулы-1», это первая в карьера победа в квалификации.

Вторым стал его партнёр по команде — четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель. Тройку замкнул обладатель пяти титулов чемпиона мира — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не сумел выйти в заключительный сегмент квалификации, заняв в итоговом протоколе сессии 15-е место.

Ранее сообщалось, что Мик Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2».