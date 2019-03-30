Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2»

Немецкий гонщик команды Prema Мик Шумахер занял восьмое место в первой гонке первого этапа «Формулы-2» Гран-при Бахрейна.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» отстал от победителя гонки — гонщика DAMS Николаса Латифи — на 34,7 секунды. Шумахер финишировал восьмым, что обеспечило ему старт с первой позиции в воскресной гонке.

Вторым финишировал Лука Гьотто из команды UNI-Virtuosi. Тройку призёров замкнул Сержио Сетте Камара из DAMS.

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за ART, завершил гонку 19-м.

Ранее сообщалось, что Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков.