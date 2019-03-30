Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2»
- Reuters
Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» отстал от победителя гонки — гонщика DAMS Николаса Латифи — на 34,7 секунды. Шумахер финишировал восьмым, что обеспечило ему старт с первой позиции в воскресной гонке.
Вторым финишировал Лука Гьотто из команды UNI-Virtuosi. Тройку призёров замкнул Сержио Сетте Камара из DAMS.
Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за ART, завершил гонку 19-м.
Ранее сообщалось, что Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков.