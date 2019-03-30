Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2»

Короткая ссылка
Немецкий гонщик команды Prema Мик Шумахер занял восьмое место в первой гонке первого этапа «Формулы-2» Гран-при Бахрейна.
Шумахер финишировал восьмым в своей первой гонке в «Формуле-2»
  • Reuters

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» отстал от победителя гонки — гонщика DAMS Николаса Латифи — на 34,7 секунды. Шумахер финишировал восьмым, что обеспечило ему старт с первой позиции в воскресной гонке.

Вторым финишировал Лука Гьотто из команды UNI-Virtuosi. Тройку призёров замкнул Сержио Сетте Камара из DAMS.

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за ART, завершил гонку 19-м.

Ранее сообщалось, что Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить