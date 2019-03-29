«Отступили от принципов свободы слова»: во время Гран-при Бахрейна ожидаются массовые протесты

Ряд правозащитных организаций объявили о намерении устроить протесты в Бахрейне во время второго этапа «Формулы-1», который состоится в последние выходные марта. По всей стране ожидаются массовые демонстрации, которые могут поставить под угрозу проведение гонок. Активисты обвинили руководство Международной автомобильной федерации (FIA) в бездействии и нежелании поддержать активистку Наджу Юсуф. Она выступала против властей страны и проведения Гран-при, её арестовали в 2017 году после участия в одном из митингов.

Организаторы второго этапа «Формулы-1» в Бахрейне вновь могут столкнуться с трудностями, связанными с политической ситуацией в стране. Сразу несколько местных организации, борющихся за права человека, объявили о намерении провести множество акций протеста по всей стране во время гоночного уикенда, который пройдёт 30 и 31 марта.

Бахрейнский институт прав и демократии (BIRD) совместно с 15 другими правозащитными группами из разных стран направил официальное письмо руководству Международной автомобильной федерации (FIA) с требованием оказать влияние на дело активистки Наджи Юсуф, находящейся в тюрьме.

Женщина была задержана в 2017 году — спустя четыре дня после Гран-при Бахрейна. На своей странице в социальных сетях она обвиняла бахрейнское правительство в том, что оно якобы нарушает права жителей королевства, прикрываясь дорогостоящими спортивными соревнованиями. Юсуф также настаивала на отмене этапа и амнистии заключённых, которые ранее также высказывали недовольство властями и выступали против Гран-при. Впоследствии она была арестована и помещена под стражу на три года по обвинению в клевете, действиях против интересов государства и искажении его имиджа.

В преддверии очередного старта активистка рассказала, что ей пришлось пережить за прошедшие два года. По её словам, за задержанием последовали допросы, сопровождавшиеся унижениями, угрозами и избиениями, под влиянием которых она подписала бумагу с признательными показаниями.

При этом отбывающая тюремный срок Юсуф подчеркнула, что её отношение к этапу Гран-при осталось прежним.

«Каждая секунда, которую я провожу в тюрьме, оставляет пятно на репутации «Формулы-1», которая отступилась от приверженности принципу свободы слова и позволила несправедливости свершиться во имя неё. Я умоляю всех поклонников автоспорта помнить мою историю и страдания тысяч жителей Бахрейна. Не позволяйте гонке быть опороченной из-за нарушений Бахрейном прав человека», — приводит слова активистки The Guardian.

Руководство ближневосточного филиала международной правозащитной организации Amnesty International напомнило о ещё одном политическом заключённом и лидере оппозиции Набиле Раджабе, одним из поводов для ареста которого также послужила критика Гран-при Бахрейна.

«За очарованием «Формулы-1» скрывается более зловещая сторона Бахрейна, раскрывающего себя как глубоко репрессивное государство, в котором любой человек, выступающий с критикой власти, может быть заключён в тюрьму за простой твит», — заявила директор ближневосточного отделения организации Самах Хадид.

Кроме того, активисты обратились и к самим спортсменам. Так, они призвали пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона задуматься о судьбе заключённых.

«Нам нужно посмотреть в его глаза и спросить: «Льюис, считаешь ли ты достойным зарабатывать миллионы фунтов и стоять на подиуме, расположенном на спине Наджи? Меньше чем в 24 км отсюда кто-то находится в тюрьме и подвергается унижениям. Ты, Льюис, понесёшь моральную ответственность, если твоё лидерство не сможет это предотвратить», — заявил британский политический деятель Пол Скрайвен.

Руководство «Формулы-1» выразило обеспокоенность происходящим лишь в ноябре прошлого года. Оно объявило о намерении разобраться в этом деле в частном порядке. Тем не менее представители BIRD выразили сомнение в том, что это поможет.

«Наш опыт показывает, что использование лишь внутренних источников информации не приводит к ощутимым результатам. Правительство Бахрейна отвечает только на давление со стороны общественности, поэтому «Формуле-1» необходимо использовать все рычаги воздействия, чтобы обеспечить освобождение Наджи. В числе прочего они должны посетить её в тюрьме», — отметил директор юридического подразделения BIRD Саид Альвадаи.

В свою очередь, президент FIA Жан Тодт призвал власти «королевских гонок» к более решительным действиям.

«Мы верим, что объединяющая сила спорта и его позитивное влияние смогут сплотить людей», — цитирует функционера агентство DPA.

Руководство FIA не первый раз сталкивается с проблемами в Бахрейне. В 2011 году этап Гран-при был полностью отменён из-за волны протестов, поднявшихся на всей территории королевства после революционных событий в Тунисе и Египте. Изначально организаторы планировали дождаться стабилизации ситуации и несколько раз переносили дату проведения соревнований. Однако в июне было принято решение полностью от них отказаться из-за опасений за безопасность спортсменов и болельщиков.

В следующем году ситуация в стране несколько улучшилась, однако беспорядки по-прежнему не утихали. Руководители команд начали выражать обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывали FIA убедиться, что жизни участников соревнований ничего не угрожает. В противном случае многие из них были готовы вновь отказаться от гонки в Бахрейне. Тем не менее старты состоялись по расписанию.

Несмотря на схожесть нынешней ситуации с событиями восьмилетней давности, бахрейнские активисты отметили, что их акции вряд ли каким-либо образом повлияют на проведение этапа.