«Изменил этот спорт навсегда»: семикратному чемпиону мира в гонках «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. За свою 21-летнюю карьеру гонщик стал легендой автоспорта и установил множество рекордов. Самое главное достижение — семь титулов чемпиона мира — до сих пор никому не удалось превзойти. В 2012-м Шумахер завершил выступления. Через год, катаясь на горных лыжах, спортсмен получил серьёзную травму головы. Медикам удалось спасти жизнь Михаэля, однако с тех пор информации о состоянии его здоровья крайне мало. В честь юбилея великого пилота RT вспоминает ключевые моменты его карьеры.

Карьера одного из величайших гонщиков в истории началась 1973 году. Уже в возрасте четырёх лет молодой Михаэль увлёкся гонками и впервые сел за руль. В этом ему сильно помог отец Рольф, который был управляющим местной трассы картинга. Спустя всего год юный Шумахер познал вкус первых побед, а в 14 лет получил лицензию, которая позволила ему выступать в профессиональных соревнованиях.

После побед в чемпионатах Германии по картингу, а также более чем успешных выступлений в «Формуле-3», Михаэль попал в самый престижный класс автогонок. В этом ему невольно помог пилот конюшни «Джордан» Бертран Гашо, который попал в тюрьму из-за ссоры с таксистом. Уже в квалификационных заездах Гран-при Бельгии Шумахер впечатлил специалистов, заняв седьмое место, но в самой гонке потерпел обидное фиаско. Уже по ходу первого круга немец поднялся на пятую строчку, но был вынужден сойти с дистанции из-за поломки сцепления. В прочем, как оказалось, этого оказалось достаточно, чтобы начать полноценную карьеру в королеве автоспорта.

Шумахер получил приглашение из команды «Бенеттон», с чего и начался его первый сверхуспешный период в карьере. На протяжении четырёх ближайших лет немецкий гонщик защищал цвета итальянской конюшни, в составе которой дважды становился чемпионом «Формулы-1». Уже в 1992 году он занял третье место в общем зачёте, уступив лишь Найджелу Мэнселлу и Рикардо Патрезе. При этом Михаэль пять раз финишировал на пьедестале, а однажды даже победил. Произошло это на трассе в Спа.

В следующем году Шумахер немного сбавил обороты и откатился на четвёртую строчку, но потом взял впечатляющий реванш. В сезоне-1994 Михаэль выиграл ровно половину Гран-при (восемь из 16) и на одно очко опередил британца Деймона Хилла. Причём в ходе заключительного этапа чемпионата мира в Австралии оба сошли с дистанции, столкнувшись друг с другом. Это позволило «красному барону» сохранить минимальное преимущество и впервые в карьере поднять главный трофей над головой.

Год спустя он повторил своё достижение, во втором сезоне подряд став чемпионом «Формулы-1». Причём сделал это гораздо увереннее. Он снова выиграл ровно половину этапов турнира (на этот раз — девять) и с отрывом в 33 балла обошёл всё того же Хилла. Кроме того, он помог «Бенеттону» завоевать свой первый и единственный в истории Кубок конструкторов. Второе место занял «Уильямс».

В 1995 году Шумахер переходит в другую итальянскую конюшню, подписав контракт с легендарной «Феррари». На тот момент ни один из представителей команды не побеждал в личном зачёте на протяжении 17 лет. К слову, с ходу покорить эту вершину не удалось и Михаэлю. На протяжении следующих четырёх сезонов он безуспешно пытался взобраться на верхнюю ступень пьедестала, но каждый раз трофей ускользал от него. Сначала он стал третьим, потом был близок к успеху, но заработал дисквалификацию за умышленное столкновение с Жаком Вильнёвым. Затем было серебро в 1998-м и обидный перелом ноги годом позже. В результате травмы немец был вынужден пропустить шесть гонок и в итоге стал лишь пятым.

Свой первый чемпионский титул в составе «Феррари» Михаэль выиграл в первом сезоне нового тысячелетия. Он снова был быстрейшим на девяти этапах чемпионата, набрал 108 очков и на 19 баллов опередил ближайшего конкурента в лице Мики Хаккинена. Именно с этого момента началась эра Шумахера. В последующие четыре года он неизменно завершал чемпионат на вершине турнирной таблицы, став самым титулованным гонщиком в истории «Формулы-1» и установив ряд других рекордов в королеве автоспорта. Примечательно, что многие из них остаются непобитыми и по сей день. Так, немец является лучшим по числу побед, выигранных Гран-при в составе одной команды, быстрых кругов, дублей (поул-позишн и победа в гонке) и др.

Два следующих сезона стали для Шумахера последними в составе «Феррари». Он провёл их не так успешно и завершил в тройке призёров. Дважды уступив победу в чемпионате молодому испанцу Фернандо Алонсо, он решил сделать четырёхлетний перерыв. Вернувшись в «Формулу-1» в 2010-м году в составе «Мерседеса», Михаэль уже не смог достичь былых высот. За три последних сезона он выиграл лишь один Гран-при (Монако в 2012-м году), после чего принял решение окончательно завершить карьеру.

29 декабря 2013-го года произошёл несчастный случай, который чуть не привёл к гибели великого спортсмена. Во время отдыха на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах прославленный пилот упал и ударился головой о выступ скалы. Шумахер был срочно доставлен в госпиталь, причём изначально говорилось о том, что травма была несерьёзной. Спортсмен находился в сознании, но при его транспортировке в Гренобль произошёл коллапс и Михаэля пришлось экстренно подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии было проведено две нейрохирургические операции, спортсмен был введён в состояние искусственной комы.

На протяжении практически полугода никаких известий о состоянии Шумахера не поступало. Лишь в июне 2014 года менеджер пилота Сабине Кем сообщила, что Шумахер вышел из состояния искусственной комы и покинул госпиталь в Гренобле. В начале осени он был доставлен домой для продолжения лечения. С тех пор, информации о состоянии бывшего пилота «Феррари» стало поступать ещё меньше, а семья практически полностью перестала разглашать сведения о состоянии Михаэля. Было известно лишь то, что он не может самостоятельно передвигаться.

Лишь в декабре 2018 года появились оптимистичные новости о состоянии спортсмена. Как сообщила британская газета Daily Mail, Шумахер стал чувствовать себя лучше и уже не прикован к постели. При этом говорилось, что лечение пилота требует серьёзнейших затрат — около £50 тыс. в неделю. Также ему необходим тщательный уход, который обеспечивает его супруга Коринна.

Накануне 50-летия Шумахера с официальным заявлением выступили представители семьи прославленного пилота. Как говорится на официальном сайте, фанаты Михаэля «могут быть уверены, что он находится в самых надёжных руках».

«Мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, что мы следуем желаниям Михаэля и сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне», — отметили в семье.

Несмотря на тяжёлое состояние спортсмена и его полную изоляцию от внешнего мира, многие известные деятели и функционеры «Формулы-1» лично поздравили его с юбилеем. Так, глава «Мерседеса» Тото Вольф отметил вклад Шумахера в развитие автоспорта.

«Михаэль оказал огромное влияние на «Формулу-1». Он сформировал и изменил спорт навсегда. Михаэль поднял его на совершенно новый уровень, уделяя внимание деталям и техническим знаниям. Он брался за всё с большой ответственностью — от инженерных сводок до физической подготовки — и всегда искал новые способы улучшить навыки на трассе», — приводит слова Вольфа пресс-служба конюшни.

По его словам, успехи «Мерседеса» в последние годы были бы невозможны без Шумахера.

«Михаэль — один из отцов-основателей успеха, которого мы добились за последние пять лет. Нет другого такого пилота, как он. Его огромный опыт внёс гигантский вклад в развитие нашей команды. Мы очень благодарны за всё, что он сделал для нас. Сегодня мы все снимаем шляпы перед тобой. С днём рождения, Михаэль!» — заключил Вольф.

Поздравил Шумахера и спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун, который особо отметил безупречную репутацию немецкого гонщика.

«Люди, которые с ним работали, никогда не могли сказать о нём ни одного плохого слова. В тех командах, в которых работал Михаэль Шумахер, он всегда создавал приятное впечатление и демонстрировал огромную преданность коллективу», — отметил Браун.