Жена Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика

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Жена семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера Коринна поблагодарила болельщиков за поддержку в преддверии юбилея спортсмена. 3 января Шумахеру исполнится 50 лет.
Жена Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика
  • © ROPI/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы рады и искренне благодарим вас всех за то, что будете отмечать 50-летие Михаэля с нами. В качестве подарка ему, нам и болельщикам был создан виртуальный музей, который будет доступен в приложении», — написала жена гонщика в Facebook.

2 января выйдет приложение для смартфонов, которое приурочено к юбилею Шумахера.

«Мы хотим помнить его победы, рекорды и празднования. Будьте уверены, Михаэль в хороших руках. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Поймите, в его интересах мы стараемся сохранять конфиденциальность в вопросах его здоровья. Большое вам спасибо за вашу дружбу. Желаем вам счастливого 2019 года», — добавила Коринна Шумахер.

Ранее сообщалось, что состояние Михаэля Шумахера улучшилось.

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