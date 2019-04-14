Авария с участием Квята, 75-я победа Хэмилтона и конфликт в Ferrari: итоги 1000-й гонки в истории «Формулы-1»

На международном автодроме Шанхая завершился третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Китая. В 1000-й гонке в истории турнира победу одержал Льюис Хэмилтон, выигравший 75-й заезд в своей карьере. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал участником аварии на первом круге, был оштрафован FIA и впоследствии сошёл с дистанции, а между пилотами Ferrari разгорелся конфликт.

Свободные практики

Первый день Гран-при Китая выдался богатым на события. Тренировочные заезды в очередной раз продемонстрировали доминирование Mercedes и Ferrari, которые поочерёдно показали лучшее время. В первой практике лучшим стал Себастьян Феттель, а во второй — Льюис Хэмилтон. Между пилотами двух конюшен смог вклиниться только Макс Ферстапенн из Red Bull. В обоих случаях голландец показал четвёртое время.

Для Даниила Квята первый день этапа получился неоднозначным. В первой практике пилот Toro Rosso показал восьмое время, на шесть позиций опередив своего партнёра по команде Александера Албона, но уже в концовке заезда столкнулся с непредвиденными трудностями. Механики команды заметили аномалию в работе силовой установки на болиде россиянина и приняли решение её заменить. Из-за этого он пропустил большую часть второй тренировки и стал лишь 12-м.

«Первая тренировка была очень продуктивной. Мы проехали все круги, которые запланировали, и были очень довольны нашей конкурентоспособностью. Во второй мы потеряли некоторое время из-за замены силовой установки, которую сделали в целях предосторожности. Из-за этого мы были в роли догоняющих, когда я смог выехать на трассу. Все были на длинных сериях кругов, так что я провёл большую часть времени в трафике. Несмотря на всё это, мы вполне довольны тем, где находимся», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

Не смог избежать проблем и Албон. В концовке второй практики его болид был выбран для процедуры взвешивания, но на нём внезапно загорелись тормоза. К счастью, рядом оказались механики Ferrari, которые помогли потушить машину. Третья практика также обернулась неудачей для Албона. Напарник Квята разбил машину на выходе из последнего поворота и не смог принять участие в квалификации.

Квалификация

В отсутствие Албона все надежды Toro Rosso были связаны с Квятом. Россиянин не подкачал и показал свой лучший результат в квалификации в сезоне: стал 11-м, пропустив вперёд двух гонщиков Haas — Ромена Грожана и Кевина Магнуссена. Стоит отметить, что в Австралии и Бахрейне он не поднимался выше 15-й строчки.

«Я думаю, это была лучшая квалификация в сезоне. 10-е и 11-е места разделяли всего две сотые секунды, так что было немного обидно вылететь с таким отставанием. Судя по второй тренировке, у нас хороший гоночный темп, неплохая стартовая позиция, так что мы постараемся сделать всё возможное, чтобы финишировать в очках», — сказал Квят.

Лучшее время показал Валттери Боттас, который впервые в сезоне и в седьмой раз в карьере выиграл поул-позишен. Всего 0,023 секунды ему уступил партнёр по Mercedes Льюис Хэмилтон, далее расположились пилоты Ferrari Феттель и Леклер.

Гонщики немецкой команды смогли добиться успеха несмотря на то, что им пришлось отказаться от использования обновлённого переднего антикрыла. Ferrari специально подготовил его к старту Гран-при Китая, но в итоге FIA признала его нелегальным.

Причиной этого стало наличие выреза в верхней части торцевых пластин. Согласно регламенту «Формулы-1», основные элементы переднего антикрыла не должны быть видны сбоку, что в данном случае не было обеспечено. Примечательно, что ранее подобная участь постигла Red Bull и Williams.

В третьем подряд Гран-при крайне неудачно выступили пилоты Williams Роберт Кубица и Джордж Расселл. До нынешнего этапа команда, за которую в прошлом сезоне выступал Сергей Сироткин, ни разу не поднималась выше последнего места в квалификации. На этот раз ей удалось уйти с последней линии стартового поля исключительно благодаря проблемам Албона и пилота Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Итальянец также не смог принять участие в квалификации из-за проблем с силовой установкой.

Гонка

Первый круг 1000-й гонки в истории «Формулы-1» получился необычайно богатым на события. Он включал смену лидера, рокировку гонщиков Ferrari, а также аварию с участием Даниила Квята и двух пилотов McLaren — Карлоса Сайнса — младшего и Ландо Норриса. В результате столкновения машина британца взлетела в воздух, но все трое смогли продолжить заезд.

Данный эпизод был рассмотрен организаторами гонки, которые оштрафовали Квята проездом по пит-лейну. Впоследствии пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) обнародовала официальное заявление по поводу этого инцидента.

«Судьи проанализировали видеозапись и пришли к выводу, что Квят потерял управление над своей машиной на выходе из шестого поворота и врезался в болиды слева от себя. Он сделал это сам и был полностью виновен в столкновении. За это Даниил был наказан проездом по пит-лейну и двумя штрафными баллами», — сказано в заявлении FIA.

После этого Квят вернулся в гонку и даже поднялся на 11-е место, но из-за проблем с болидом слишком часто оказывался в боксах. Всего он трижды заезжал на пит-стоп, а последний заезд оказался особенно долгим из-за замены переднего антикрыла. Даниил отчаянно сражался за попадание в очковую зону, но в итоге сошёл с дистанции на 43-м круге.

Помимо пилота Toro Rosso, подобная участь постигла ещё двух спортсменов. Всего шесть кругов до финиша не доехал Норрис, пострадавший в столкновении с Квятом. Первым же отказался от борьбы Нико Хюлькенберг. В районе 17-го круга гонщик Renault стал заметно терять скорость, в результате чего было принято решение о прекращении выступления.

Одной из главных тем Гран-при стало очное противостояние двух партнёров по Ferrari. Всего через несколько кругов после обгона Леклеру пришлось пропустить вперёд Феттеля. Молодой Шарль отчаянно сопротивлялся решению руководителей команды, но те были непреклонны.

Леклера особенно огорчал тот факт, что Феттель не мог оторваться от него и, следовательно, шёл по дистанции не быстрее своего партнёра по команде. Шарль неоднократно апеллировал к своим инженерам и просил обязать Себастьяна пропустить его вперёд, но тщетно.

В результате Леклер не смог удержать даже четвёртую строчку и пропустил вперёд гонщика Red Bull Макса Ферстаппена. Причиной этого во многом стала заминка на заключительном пит-стопе, когда Леклеру были поставлены шины Medium. Он потерял несколько важнейших секунд, выехал позади голландца и уже не смог обойти его.

Борьбы за победу и вовсе не получилось. Хэмилтон настолько уверенно захватил лидерство, что не позволил подойти близко ни одному из своих конкурентов. Как и в Бахрейне, вторым финишировал Боттас. Примечательно, что впервые в истории гонщики Mercedes заняли две первые ступени пьедестала на всех трёх стартовых этапах нынешнего чемпионата.

Что касается Хэмилтона, то он выиграл 75-ю гонку в карьере и приблизился к рекорду Михаэля Шумахера. В активе семикратного чемпиона мира «Формулы-1» 91 победа. Кроме того, он обошёл своего партнёра по команде и возглавил общий зачёт среди пилотов. На данный момент у Хэмилтона 68 баллов, а у Боттаса на шесть меньше.

«Это был не самый гладкий уикенд, но команда добилась фантастического результата. Боттас был быстр на протяжении всего этапа и здорово поработал, благодаря чему мы оформили победный дубль в тысячном Гран-при в истории. Нам необходимо продолжать в том же духе. Борьба очень плотная, и я не представляю, как сложится следующая гонка», — заявил Хэмилтон.

Третьим стал Феттель, который впервые смог выиграть дуэль у Ферстаппена в нынешнем сезоне. В Австралии и Бахрейне он неизменно финишировал за спиной голландца. Однако эта локальная удача не помогла ему обойти гонщика Red Bull в генеральной классификации. Макс занимает третье место в 39 баллами, Себастьян уступает ему два очка.

«Рад оказаться на подиуме, но удержаться рядом с Mercedes было непросто с самого начала. Моя борьба с Максом была интересной, но, конечно, целью было сразиться с Валттери и Льюисом. Они были слишком быстры для нас сегодня», — заключил Феттель.

Одним из главных героев гонки стал партнёр Квята по Toro Rosso. Александер Албон стартовал с последней линии стартового поля, но смог совершить впечатляющий рывок и второй раз подряд финишировать в очковой зоне. На этот раз он занял десятое место и был признан гонщиком дня.

Успешно выступил и второй пилот Red Bull Пьер Гасли. В последнее время француза часто критиковали, но в Китае он смог не только занять шестое место, но и заработать дополнительный балл в генеральной классификации. В самой концовке заезда он превзошёл результат Феттеля и записал на свой счёт самый быстрый круг.