Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1», Квят — 11-й
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Боттас финишировал с результатом 1 минута 31,547 секунды.
Вторым стал его напарник британец Льюис Хэмилтон с отставанием 0,023 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Ferrari немец Себастьян Феттель (+0,301).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 11-е место и остался в шаге от второго сегмента (1:33,236). Его партнёр по команде Александр Албон не участвовал в заезде, так как его болид не успели привести в строй после аварии на третьей тренировке.
Ранее сообщалось, что партнёр Квята по Toro Rosso попал в аварию на третьей практике Гран-при Китая «Формулы-1».