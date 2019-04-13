Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1», Квят — 11-й

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Финский пилот команды Mercedes «Формулы-1» Валттери Боттас одержал победу в квалификации Гран-при Китая в Шанхае.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1», Квят — 11-й
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Боттас финишировал с результатом 1 минута 31,547 секунды.

Вторым стал его напарник британец Льюис Хэмилтон с отставанием 0,023 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Ferrari немец Себастьян Феттель (+0,301).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 11-е место и остался в шаге от второго сегмента (1:33,236). Его партнёр по команде Александр Албон не участвовал в заезде, так как его болид не успели привести в строй после аварии на третьей тренировке.

Ранее сообщалось, что партнёр Квята по Toro Rosso попал в аварию на третьей практике Гран-при Китая «Формулы-1».

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