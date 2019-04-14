Хэмилон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилон одержал победу в гонке третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».

Вторым финишную черту пересёк другой пилот Mercedes Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Дополнительное очко за быстрейший круг в гонке завоевал пилот Red Bull Пьер Гасли.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, сошёл с дистанции на 43-м круге из-за механических проблем. На первом круге он столкнулся с обоими пилотам McLaren, за что был наказан проездом по пит-лейн. Напарник Квята Александр Албон, стартовал из боксов, но сумел финишировать в очковой зоне — на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо высказался о будущем Мика Шумахера.