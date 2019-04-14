Хэмилон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Короткая ссылка
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилон одержал победу в гонке третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Хэмилон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
  • Reuters

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».

Вторым финишную черту пересёк другой пилот Mercedes Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Дополнительное очко за быстрейший круг в гонке завоевал пилот Red Bull Пьер Гасли.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, сошёл с дистанции на 43-м круге из-за механических проблем. На первом круге он столкнулся с обоими пилотам McLaren, за что был наказан проездом по пит-лейн. Напарник Квята Александр Албон, стартовал из боксов, но сумел финишировать в очковой зоне — на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что Фернандо Алонсо высказался о будущем Мика Шумахера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить