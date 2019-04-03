Алонсо: у Мика Шумахера большое будущее

Короткая ссылка
Испанский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Фернандо Алонсо заявил, что сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик может достичь больших высот в будущем.
Алонсо: у Мика Шумахера большое будущее
  • Reuters

«Было приятно увидеть фамилию Шумахер на мониторах. Сразу не поймёшь, Михаэль это или Мик. У него большое будущее, он хорошо выступал в младших категориях. Этот год в «Формуле-2» будет очень важным для него, там есть несколько топ-пилотов с большим опытом», — цитирует Алонсо портал crash.net.

Мик Шумахер дебютировал на тестовых заездах «Формулы-1» в Бахрейне 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Шумахер стал вторым в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить