Алонсо: у Мика Шумахера большое будущее

Испанский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Фернандо Алонсо заявил, что сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик может достичь больших высот в будущем.

«Было приятно увидеть фамилию Шумахер на мониторах. Сразу не поймёшь, Михаэль это или Мик. У него большое будущее, он хорошо выступал в младших категориях. Этот год в «Формуле-2» будет очень важным для него, там есть несколько топ-пилотов с большим опытом», — цитирует Алонсо портал crash.net.

Мик Шумахер дебютировал на тестовых заездах «Формулы-1» в Бахрейне 2 апреля.

Ранее сообщалось, что Шумахер стал вторым в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне.