Алонсо: у Мика Шумахера большое будущее
- Reuters
«Было приятно увидеть фамилию Шумахер на мониторах. Сразу не поймёшь, Михаэль это или Мик. У него большое будущее, он хорошо выступал в младших категориях. Этот год в «Формуле-2» будет очень важным для него, там есть несколько топ-пилотов с большим опытом», — цитирует Алонсо портал crash.net.
Мик Шумахер дебютировал на тестовых заездах «Формулы-1» в Бахрейне 2 апреля.
Ранее сообщалось, что Шумахер стал вторым в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне.