Шумахер стал вторым в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне

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Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, занял второе место по итогам первого дня тестов в Бахрейне.
Шумахер стал вторым в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне
  • Reuters

За рулём болида команды Ferrari Шумахер, впервые управлявший современным болидом «Формулы-1», преодолел 39 кругов и в лучшей из своих попыток показал результат 1 минута 29,976 секунды, уступив 0,603 действующему гонщику Red Bull Максу Ферстаппену.

Во второй и заключительный тестовый день Шумахер отработает за рулём Alfa Romeo.

Тройку лидеров по итогам первого дня замкнул пилот McLaren Ландо Норрис.

Россиянин Даннил Квят, выступающий за Toro Rosso, отработал по программе шинных тестов Pirelli и занял 13-е место с результатом 1 минута 33,653 секунды.

Ранее сообщалось, что Шумахер финишировал шестым во второй гонке Гран-при Бахрейна в «Формуле-2».

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