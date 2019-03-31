Шумахер финишировал шестым во второй гонке Гран-при Бахрейна в «Формуле-2»

Немецкий гонщик команды Prema Мик Шумахер занял шестое место во второй гонке первого этапа «Формулы-2» Гран-при Бахрейна.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» стартовал первым, но не сумел сохранить лидерство и в итоге уступил победителю гонки — гонщику UNI-Virtuosi Луке Гьото — 24,6 секунды.

Второе место занял Сержио Сетте Камара из DAMS, тройку замкнул его партнёр по команде Николас Латифи.

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за ART, завершил гонку 13-м.

Второй этап сезона пройдёт 26—28 апреля в Баку.

Ранее сообщалось, что Ferrari подтвердила участие Мика Шумахера в тестах новичков.