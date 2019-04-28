Столкновение с бывшим напарником: Квят стартовал шестым на Гран-при Азербайджана, но сошёл с гонки из-за ошибки Риккардо

В Баку состоялся четвёртый этап «Формулы-1» в этом сезоне — Гран-при Азербайджана. У российского пилота Даниила Квята были хорошие шансы набрать очки благодаря шестой стартовой позиции, однако он был вынужден сойти с дистанции из-за столкновения, которое произошло по вине Даниэля Риккардо. Победу одержал Валттери Боттас, которому также досталось лидерство в общем зачёте чемпионата мира.

Свободные практики

Начало сезона в «Формуле-1» можно считать состоявшимся — завершились первые этапы в Австралии и Азии, и теперь пилотов ждёт долгая серия гонок в Европе, открывал которую Гран-при Азербайджана. В Баку пилоты и команды приехали в четвёртый раз. Кто-то из них наверняка испытывал опасения, так как местную городскую трассу можно назвать самой непредсказуемой и точно одной из самых тяжёлых. Здесь самая длинная двухкилометровая прямая позволяет бить рекорды скорости, а обилие прямоугольных поворотов предъявляет самые суровые требования к тормозам.

Сложности прохождению трассы добавляет тот факт, что, кроме как для гонок «Формулы-1», она не используется. Из-за этого до воскресных заездов возможны проблемы со сцеплением. К тому же недавний перенос гонки с лета на апрель добавил проблем с разогревом шин — в эти дни в Баку ещё бывает довольно прохладно для гонок.

В этом году у команд появился ещё один источник головной боли. Как только в пятницу стартовали свободные заезды, Джордж Расселл из Williams наткнулся на непривинченный люк и сильно повредил машину. Сессию пришлось тут же остановить, а затем и отменить. Организаторам пришлось перепроверять все 300 канализационных люков, по которым могли проехать гонщики, чтобы такой форс-мажор больше не повторялся. Льюис Хэмилтон воспользовался вынужденной паузой, чтобы посмотреть «Игру престолов».

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/VikJY5ts4M — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Вторая пятничная тренировка тоже прошла не по первоначальному плану. Сначала её пришлось остановить из-за того, что Лэнс Стролл из Racing Point врезался в ограждение, а затем в аварию попал праздновавший свой 25-й день рождения Даниил Квят. Российский пилот Toro Rosso не пострадал от столкновения с барьером, но его машина некоторое время была охвачена пламенем. Несмотря на то что авария испортила ему и болид, и настроение, своим результатом Квят мог быть доволен. Он показал шестое время, хотя большую часть заездов пропускал.

Пятничные заезды также принесли неприятности Пьеру Гасли. Он забыл отправиться на взвешивание, нарушив регламент. Француз усугубил своё положение, поменяв по ходу тренировки шины. Пилот Red Bull был наказан стартом с пит-лейн.

ICYMI, Pierre Gasly will start from the pitlane on Sunday after failing to stop for the weighbridge at the end of second practice



Full story >> https://t.co/dYjl5deb6E#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/GdJPcm2udB — Formula 1 (@F1) 27 апреля 2019 г.

Третья сессия свободных заездов наконец-то позволила пилотам максимально подробно познакомиться с трассой и определиться с настройками машин. Серьёзных аварий уже не возникало, и по показанным результатам можно было сделать прогноз на квалификацию. Невероятно высокий темп продемонстрировали машины Ferrari — Шарль Леклер и Себастьян Феттель больше секунды выиграли у Макса Ферстаппена из Red Bull, а у пилотов Mercedes и того больше. Квят снова стал шестым, немного уступив Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

Квалификация

Первый сегмент субботней квалификации остался за Гасли. Пилот Red Bull словно пытался доказать, что даже после старта с пит-лейн он будет весьма опасен в гонке. Но вскоре гонщика ждало ещё одно разочарование — стюарды заметили у него повышенный расход топлива и повторно наказали тем же самым способом.

Все остальные фавориты спокойно прошли во вторую часть квалификации, но вынуждены были долго ждать её начала. Уже после того, как соревновательное время закончилось, Роберт Кубица из Williams врезался в ограждение в самой узкой части трассы. Пилот в четвёртый раз уступил своему напарнику и к тому же обеспечил своим механикам целую ночь работ над повреждённым болидом.

Вторую треть квалификации также выиграл пилот Red Bull, только теперь им оказался Макс Ферстаппен. Ferrari пока сдерживала своих пилотов, которые берегли самые быстрые шины для финальных попыток. Но совершить их предстояло лишь Себастьяну Феттелю. Шарль Леклер заблокировал шину в том же месте, где и Кубица, и тоже потерпел крушение. Хотя он пробился в третью сессию, выйти на неё он уже не смог.

Для Mercedes это был отличный шанс заявить о себе, тем более что ещё одна пауза была им на руку — температура воздуха и трассы уже стала падать, а немецкие болиды в таких условиях становятся только лучше. К тому же в команде решили пойти на хитрость и выйти на трассу одними из последних, чтобы на длинной прямой оказаться в аэродинамическом мешке от машин, идущих впереди.

Эта тактика сработала, и неприметные весь уикенд Боттас и Хэмилтон заняли первый ряд стартового поля. Поул-позиция, как и год назад, досталась финскому гонщику. Феттель, сам едва не повторивший судьбу напарника во втором сегменте, занял третье место. Ферстаппен показал четвёртый результат. Даниил Квят стал шестым, выдав лучший результат после ухода из Red Bull. Помимо четырёх фаворитов гонки, впереди него стартовал только Серхио Перес из Racing Point, дважды поднимавшийся на подиум в Азербайджане.

Гонка

Вопреки ожиданиям, первый круг гонки прошёл без единой аварии — их лимит словно был исчерпан. Пилоты сразу стали радовать массой обгонов, от которых пострадал в основном Квят. Он быстро откатился на девятое место, пропустив в том числе Леклера — тому отчасти помогли санкции против Кими Райкконена, который незадолго до старта гонки был отправлен на пит-лейн за слишком гибкое антикрыло.

Вскоре стало ясно, что проблемы Квята серьёзнее, чем кажутся. За один круг он потерял ещё три позиции, и ему пришлось первым заехать в боксы. К тому времени лидирующая тройка оставалась неизменной, а на четвёртое место вышел Перес, но Ферстаппен смог вскоре отыграться. Квят вернулся на трассу 19-м, но сокрушаться по поводу такого серьёзного падения было рано. Пит-стопы конкурентов принесли ему три места, а сам российский пилот уже вернулся в необходимую для обгонов форму. Он постепенно приближался к очковой десятке и наконец-то забрался в неё, но практически убил при этом свои шины и должен был теперь с осторожностью к ним относиться.

Первый час гонки оказался на редкость спокойным — ни аварий, ни сходов не было, а к первой четвёрке лидеров подобрались неудачники предыдущих дней Леклер и Гасли. Привычная для предыдущих Гран-при картина была восстановлена. Зато едва стартовала вторая половина, как Ромен Грожан заехал в карман безопасности, не справившись с управлением. Угрожать Квяту он больше уже не мог.

Зато российского пилота стал догонять Даниэль Риккардо на Renault. Австралиец приблизился на опасное расстояние для атаки и неожиданно не вписался в поворот, оказавшись в кармане безопасности и столкнув туда же Квята. На этом их стычка могла бы закончиться, но Риккардо начал сдавать назад и задел бывшего напарника. Из-за таких глупых ошибок, которые не должны были пройти бесследно мимо стюардов, Квят оказался в хвосте пелотона без шансов на очки. Риккардо вынужден был тут же закончить гонку, а пилот Toro Rosso сделал это ещё через несколько кругов.

😱😱😱



RIC and KVY go sightseeing down a runoff - then RIC reverses into his former teammate 😬#F1 🇦🇿 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/kGVIN2WuDN — Formula 1 (@F1) 28 апреля 2019 г.

Третьим вскоре сошёл Пьер Гасли — его мотор Honda, позволивший отыграть со старта 14 позиций, неожиданно дал сбой и потерял мощность. На шестое место за Леклером вышел Серхио Перес, которому даже при включённом режиме виртуального автомобиля безопасности не получалось подобраться к первой пятёрке.

За десять кругов до финиша гонка вернулась в привычное русло. Лидеры шли довольно плотно, с разрывами от двух до трёх секунд. Тяжелее всего удержать своё первое место было Боттасу, но он прибавил и установил лучший круг в гонке. Хэмилтон не терял надежды одержать третью победу подряд и сам показал лучшую скорость в гонке. Леклер попытался украсть у Mercedes бонусное очко и совершил на последних кругах пит-стоп. Монегаск не зря побеспокоил механиков — быстрейший круг достался всё-таки ему.

Для Боттаса это была хорошая новость. Он отпраздновал вторую победу в сезоне и пятую за карьеру, что позволило ему захватить лидерство в общем зачёте — отрыв от финишировавшего вторым Хэмилтона составляет тот самый один балл, доставшийся Леклеру. Mercedes в четвёртый раз подряд отпраздновала победный дубль, чего на старте сезона не добивалась ни одна команда в истории. Хотя у немецкой конюшни нет того же доминирования, как три или четыре года назад, пока что пилоты из других команд находятся далеко даже от второго места.