Хэмилтон заявил, что посмотрит «Игру престолов» после отмены первой практики Гран-при в Баку

Британский пилот команды «Формулы-1» Mersedes Льюис Хэмилтон высказался об отмене первой свободной практики в азербайджанском Баку из-за аварии.

«Как можно было забыть проверить и закрепить канализационный люк? Ладно, это даёт мне время посмотреть «Игру престолов», — написал Хэмилтон в Twitter.

Первая тренировка была прервана после того, как гонщик команды Williams Джордж Расселл наехал на люк, который вылетел на трассу. В итоге его автомобиль был повреждён.

При этом эвакуатор задел краном мост над трассой, после чего из крана на автомобиль и дорогу вылилось большое количество технической жидкости.

Ранее сообщалось, что первая практика Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане была прервана из-за аварии.