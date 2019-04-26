Хэмилтон заявил, что посмотрит «Игру престолов» после отмены первой практики Гран-при в Баку

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Британский пилот команды «Формулы-1» Mersedes Льюис Хэмилтон высказался об отмене первой свободной практики в азербайджанском Баку из-за аварии.
Хэмилтон заявил, что посмотрит «Игру престолов» после отмены первой практики Гран-при в Баку
  • Reuters

«Как можно было забыть проверить и закрепить канализационный люк? Ладно, это даёт мне время посмотреть «Игру престолов», — написал Хэмилтон в Twitter.

Первая тренировка была прервана после того, как гонщик команды Williams Джордж Расселл наехал на люк, который вылетел на трассу. В итоге его автомобиль был повреждён. 

При этом эвакуатор задел краном мост над трассой, после чего из крана на автомобиль и дорогу вылилось большое количество технической жидкости.

Ранее сообщалось, что первая практика Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане была прервана из-за аварии.

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