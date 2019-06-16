Гонщик Оруджев заявил, что ему не позволили вернуться в гонку «24 часа Ле-Мана»

Российский пилот Егор Оруджев, выступающий за команду SMP Racing, прокомментировал свой сход с дистанции престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

«Я хотел продолжить, потому что у машины повреждения были в основном визуальные, то есть все бамперы можно легко заменить, до боксов оставалось меньше километра и можно было дотянуть. Но так как в случае повышенной перегрузки во время удара срабатывает сигнал для скорой, маршалы не разрешили мне продолжить, хотя я чувствовал себя хорошо», — приводит слова Оруджева «Чемпионат».

Он отметил, что не мог ослушаться маршалов, поскольку за это его могли дисквалифицировать с гонки.

«Они достаточно быстро посадили меня в скорую, несмотря на мои протесты, но что есть, то есть», — добавил гонщик.

Ранее сообщалось, что экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии.