Гонщик Оруджев заявил, что ему не позволили вернуться в гонку «24 часа Ле-Мана»

Короткая ссылка
Российский пилот Егор Оруджев, выступающий за команду SMP Racing, прокомментировал свой сход с дистанции престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».
Гонщик Оруджев заявил, что ему не позволили вернуться в гонку «24 часа Ле-Мана»
  • Twitter
  • © @SMP_Racing

«Я хотел продолжить, потому что у машины повреждения были в основном визуальные, то есть все бамперы можно легко заменить, до боксов оставалось меньше километра и можно было дотянуть. Но так как в случае повышенной перегрузки во время удара срабатывает сигнал для скорой, маршалы не разрешили мне продолжить, хотя я чувствовал себя хорошо», — приводит слова Оруджева «Чемпионат».

Он отметил, что не мог ослушаться маршалов, поскольку за это его могли дисквалифицировать с гонки.

«Они достаточно быстро посадили меня в скорую, несмотря на мои протесты, но что есть, то есть», — добавил гонщик.

Ранее сообщалось, что экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить