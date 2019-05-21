Легенда автоспорта: умер трёхкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

В Вене в возрасте 70 лет скончался трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Ники Лауда. Пилот стал легендой ещё при жизни. В 1976 году он попал в ужасную аварию и чуть не погиб, однако быстро восстановился и на следующий год одержал победу в чемпионате. В 1979 году он первый раз объявил о завершении карьеры и занялся бизнесом, но в 1982-м вернулся, а спустя два года вновь стал чемпионом. О жизни знаменитого гонщика — в материале RT.

В понедельник, 20 мая, на 71-м году жизни скончался бывший австрийский пилот, трёхкратный чемпион мира в классе «Формула-1» Ники Лауда. Его семья сообщила об этом на следующий день.

«С глубокой скорбью сообщаем, что горячо любимый нами Ники Лауда мирно ушёл из жизни. Его уникальные достижения в спорте и предпринимательстве никогда не будут забыты. Его неутомимый интерес, прямота и отвага останутся образцом для подражания для всех нас. Он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом», — сказано в заявлении.

Лауда одерживал победы в чемпионатах «Формулы-1» трижды: в 1975, 1977 и 1984 годах. Кроме него лишь девяти спортсменам удалось достичь такого результата. Свой второй титул австриец выиграл после аварии во время гонки в Германии, а третий — после первого ухода из автоспорта. В 1985 году Лауда окончательно завершил карьеру гонщика и остался в «королевских гонках» в качестве эксперта и менеджера, одновременно занимаясь собственным бизнесом. С 2012 года Лауда являлся неисполнительным директором команды Mercedes.

Rest in peace Niki Lauda.



Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.



The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo — Formula 1 (@F1) 21 мая 2019 г.

Будущий трёхкратный чемпион мира родился в богатой австрийской семье. В современной «Формуле-1» многие гонщики начинают карьеру благодаря щедрой спонсорской поддержке родителей. Но родственники Лауды не разделяли увлечения юноши автогонками и в конце концов порвали с ним связи, когда он твёрдо решил посвятить автоспорту свою жизнь.

Лауда начал свою карьеру с малоизвестных европейских гоночных серий, но его навыки вождения вполне соответствовали уровню «Формулы-1». Для продолжения карьеры ему нужно было приобрести собственный автомобиль, и в 1971 году австриец взял кредит, чтобы стать членом команды March. Первая попытка влиться в «королевские гонки» не удалась. Лауда вновь обратился в банк, чтобы вложиться в другую команду BRM, однако и тогда ему не удалось добиться успеха — частным «конюшням» всегда было очень трудно выдерживать конкуренцию с сильными автоконцернами.

Карьеру Лауды спас его бывший напарник Клей Регаццони, который перешёл в Ferrari и замолвил словечко за быстрого, но не слишком удачливого пилота. В 1974 году австриец присоединился к итальянской команде и выиграл две гонки, а уже в следующем сезоне отпраздновал чемпионство. Лауда сам дотошно занимался машиной и следил за каждой деталью в ней. Известно, что пилот не хранил дома завоёванные трофеи и расплачивался ими за помывку и ремонт автомобилей.

В 1976 году Лауда стал главной звездой «Формулы-1» — в шести первых гонках сезона он одержал четыре победы и дважды финишировал вторым. Многим казалось, что австриец побьёт 13-летний рекорд по выигранным гонкам за сезон. Однако 1 августа в жизни Лауды произошёл поворотный момент. Он потерпел аварию на трассе «Нюрнбургринг» в Германии, в результате которой едва не сгорел в собственном болиде. Лауда получил тяжёлые ожоги головы, отравился токсичными продуктами горения и впал в кому.

Врачи спасли спортсмену жизнь, но его лицо было навсегда изуродовано страшными шрамами. Чтобы замаскировать их, Лауда стал носить фирменную кепку, на которой предприимчиво размещал рекламу. К удивлению болельщиков и коллег по цеху, австриец не только быстро восстановился, но и практически сразу вернулся в автоспорт. Уже спустя 42 дня после аварии Лауда занял четвёртое место на Гран-при Италии.

К тому времени лидерство австрийца в чемпионате пошатнулось. Хотя он пропустил всего две гонки, его стал стремительно догонять британский гонщик Джеймс Хант. К последнему в сезоне Гран-при Японии Лауда выигрывал три очка у Ханта. Из-за дождя и тумана австриец отказался продолжать гонку уже после второго круга, но его главный конкурент остался на трассе и с трудом занял третье место, обеспечившее ему титул.

Чемпионат мира 1976 года вошёл не только в историю «Формулы-1», но и всего спорта. В 2013 году о нём был снят фильм «Гонка», в котором роль Лауды исполнил Даниэль Брюль. Картина Рона Ховарда заново открыла молодому поколению чарующий мир старой «Формулы-1», в которой ужасающие аварии, невероятные развязки гонок и харизматичные пилоты были обычными явлениями. Тогда Лауда приобрёл особую любовь и уважение болельщиков, которой могут похвастать не все даже более титулованные гонщики.

Из-за отказа выступать в Японии отношения Лауды с Ferrari испортились. Хотя он без особых проблем стал чемпионом в следующем году, австриец покинул команду и на два года присоединился к Brabham, которой руководил будущий глава «Формулы-1» Берни Экклстоун. Из-за технических неполадок Лауда чаще заканчивал гонку досрочно, чем добирался до финиша. В 1979 году он в первый раз объявил о завершении карьеры и основал авиакомпанию Lauda Air, занимавшейся чартерными перелётами.

Однако Лауда не перестал увлекаться автогонками и объявил, что ещё не сказал своего последнего слова в спорте. В 1982 году он присоединился к команде McLaren, с которой два года не показывал высоких результатов. Но в 1984 году, когда напарником Лауды стал другой будущий легендарный пилот Ален Прост, их соперничество стало украшением «Формулы-1». Они выиграли 12 гонок на двоих из 16, а победу с разницей в половину очка в итоге одержал Лауда. До сих пор это самый маленький отрыв, который разделял первое и второе места в итоговом зачёте.

В следующем году Лауда вновь слишком часто сходил с дистанции и 3 ноября он провёл последнюю гонку в «Формуле-1». Он продолжил заниматься авиабизнесом, руководил командами Ferrari и Jaguar, а в 2012 году присоединился к Mercedes. Именно Лауда стал инициатором приглашения в команду Льюиса Хэмилтона, который впоследствии одержал четыре победы в чемпионате мира. Австриец также был известен в автогоночном сообществе как эксперт, не боявшийся выступать с резкой критикой.

Из-за аварии 1976 года Лауда всю жизнь испытывал проблемы со здоровьем, хотя старался не пропускать ни одной гонки «Формулы-1», в какой бы части света она не проходила. В 1997 году Лауде была пересажена почка от брата, а восемь лет спустя — от будущей жены. В прошлом году трёхкратному чемпиону мира была проведена трансплантация лёгких. У Лауды остались двое сыновей от первого брака, а 2009 году, в возрасте 60 лет, он стал отцом двойняшек.