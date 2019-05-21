Легенда автоспорта: умер трёхкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
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В понедельник, 20 мая, на 71-м году жизни скончался бывший австрийский пилот, трёхкратный чемпион мира в классе «Формула-1» Ники Лауда. Его семья сообщила об этом на следующий день.
«С глубокой скорбью сообщаем, что горячо любимый нами Ники Лауда мирно ушёл из жизни. Его уникальные достижения в спорте и предпринимательстве никогда не будут забыты. Его неутомимый интерес, прямота и отвага останутся образцом для подражания для всех нас. Он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом», — сказано в заявлении.
Лауда одерживал победы в чемпионатах «Формулы-1» трижды: в 1975, 1977 и 1984 годах. Кроме него лишь девяти спортсменам удалось достичь такого результата. Свой второй титул австриец выиграл после аварии во время гонки в Германии, а третий — после первого ухода из автоспорта. В 1985 году Лауда окончательно завершил карьеру гонщика и остался в «королевских гонках» в качестве эксперта и менеджера, одновременно занимаясь собственным бизнесом. С 2012 года Лауда являлся неисполнительным директором команды Mercedes.
Rest in peace Niki Lauda.— Formula 1 (@F1) 21 мая 2019 г.
Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.
The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo
Будущий трёхкратный чемпион мира родился в богатой австрийской семье. В современной «Формуле-1» многие гонщики начинают карьеру благодаря щедрой спонсорской поддержке родителей. Но родственники Лауды не разделяли увлечения юноши автогонками и в конце концов порвали с ним связи, когда он твёрдо решил посвятить автоспорту свою жизнь.
Лауда начал свою карьеру с малоизвестных европейских гоночных серий, но его навыки вождения вполне соответствовали уровню «Формулы-1». Для продолжения карьеры ему нужно было приобрести собственный автомобиль, и в 1971 году австриец взял кредит, чтобы стать членом команды March. Первая попытка влиться в «королевские гонки» не удалась. Лауда вновь обратился в банк, чтобы вложиться в другую команду BRM, однако и тогда ему не удалось добиться успеха — частным «конюшням» всегда было очень трудно выдерживать конкуренцию с сильными автоконцернами.
Карьеру Лауды спас его бывший напарник Клей Регаццони, который перешёл в Ferrari и замолвил словечко за быстрого, но не слишком удачливого пилота. В 1974 году австриец присоединился к итальянской команде и выиграл две гонки, а уже в следующем сезоне отпраздновал чемпионство. Лауда сам дотошно занимался машиной и следил за каждой деталью в ней. Известно, что пилот не хранил дома завоёванные трофеи и расплачивался ими за помывку и ремонт автомобилей.
В 1976 году Лауда стал главной звездой «Формулы-1» — в шести первых гонках сезона он одержал четыре победы и дважды финишировал вторым. Многим казалось, что австриец побьёт 13-летний рекорд по выигранным гонкам за сезон. Однако 1 августа в жизни Лауды произошёл поворотный момент. Он потерпел аварию на трассе «Нюрнбургринг» в Германии, в результате которой едва не сгорел в собственном болиде. Лауда получил тяжёлые ожоги головы, отравился токсичными продуктами горения и впал в кому.
Врачи спасли спортсмену жизнь, но его лицо было навсегда изуродовано страшными шрамами. Чтобы замаскировать их, Лауда стал носить фирменную кепку, на которой предприимчиво размещал рекламу. К удивлению болельщиков и коллег по цеху, австриец не только быстро восстановился, но и практически сразу вернулся в автоспорт. Уже спустя 42 дня после аварии Лауда занял четвёртое место на Гран-при Италии.
К тому времени лидерство австрийца в чемпионате пошатнулось. Хотя он пропустил всего две гонки, его стал стремительно догонять британский гонщик Джеймс Хант. К последнему в сезоне Гран-при Японии Лауда выигрывал три очка у Ханта. Из-за дождя и тумана австриец отказался продолжать гонку уже после второго круга, но его главный конкурент остался на трассе и с трудом занял третье место, обеспечившее ему титул.
Чемпионат мира 1976 года вошёл не только в историю «Формулы-1», но и всего спорта. В 2013 году о нём был снят фильм «Гонка», в котором роль Лауды исполнил Даниэль Брюль. Картина Рона Ховарда заново открыла молодому поколению чарующий мир старой «Формулы-1», в которой ужасающие аварии, невероятные развязки гонок и харизматичные пилоты были обычными явлениями. Тогда Лауда приобрёл особую любовь и уважение болельщиков, которой могут похвастать не все даже более титулованные гонщики.
Из-за отказа выступать в Японии отношения Лауды с Ferrari испортились. Хотя он без особых проблем стал чемпионом в следующем году, австриец покинул команду и на два года присоединился к Brabham, которой руководил будущий глава «Формулы-1» Берни Экклстоун. Из-за технических неполадок Лауда чаще заканчивал гонку досрочно, чем добирался до финиша. В 1979 году он в первый раз объявил о завершении карьеры и основал авиакомпанию Lauda Air, занимавшейся чартерными перелётами.
Однако Лауда не перестал увлекаться автогонками и объявил, что ещё не сказал своего последнего слова в спорте. В 1982 году он присоединился к команде McLaren, с которой два года не показывал высоких результатов. Но в 1984 году, когда напарником Лауды стал другой будущий легендарный пилот Ален Прост, их соперничество стало украшением «Формулы-1». Они выиграли 12 гонок на двоих из 16, а победу с разницей в половину очка в итоге одержал Лауда. До сих пор это самый маленький отрыв, который разделял первое и второе места в итоговом зачёте.
В следующем году Лауда вновь слишком часто сходил с дистанции и 3 ноября он провёл последнюю гонку в «Формуле-1». Он продолжил заниматься авиабизнесом, руководил командами Ferrari и Jaguar, а в 2012 году присоединился к Mercedes. Именно Лауда стал инициатором приглашения в команду Льюиса Хэмилтона, который впоследствии одержал четыре победы в чемпионате мира. Австриец также был известен в автогоночном сообществе как эксперт, не боявшийся выступать с резкой критикой.
❤ Niki, 1949 - 2019 pic.twitter.com/tMPi7s2ODE— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 21 мая 2019 г.
Из-за аварии 1976 года Лауда всю жизнь испытывал проблемы со здоровьем, хотя старался не пропускать ни одной гонки «Формулы-1», в какой бы части света она не проходила. В 1997 году Лауде была пересажена почка от брата, а восемь лет спустя — от будущей жены. В прошлом году трёхкратному чемпиону мира была проведена трансплантация лёгких. У Лауды остались двое сыновей от первого брака, а 2009 году, в возрасте 60 лет, он стал отцом двойняшек.
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