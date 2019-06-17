«Не чувствую никакого давления»: как Шарапова готовится к возвращению на корт

Мария Шарапова сыграет со словачкой Викторией Кужмовой в стартовом круге турнира в испанской Мальорке, который станет для теннисистки первым за несколько месяцев. Организаторы соревнований предоставили россиянке уайлд-кард. Сама спортсменка отметила, что оправилась от травмы плеча и готова показывать лучшую игру.

«Настроена более оптимистично, чем несколько месяцев назад»

Во вторник в Испании Мария Шарапова вернётся на корт после нескольких месяцев перерыва.

Её последний матч состоялся ещё в конце января в Санкт-Петербурге. Тогда россиянка не смогла сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной из-за преследующей её травмы плеча.

Первым турниром после возвращения для Шараповой станет Мальорка с призовым фондом в $226 750, где она ещё ни разу не выигрывала. В стартовом круге Марии предстоит сразиться с юной словачкой Викторией Кужмовой.

Соперница на 11 лет моложе Шараповой. Ей было всего шесть лет, когда россиянка одержала историческую победу на Уимблдоне в 2004-м.

Несмотря на молодость, Кужмова успела добиться определённых успехов. В частности, на завершившемся недавно «Ролан Гаррос» она добралась до третьего круга, причём во втором сумела пройти получившую травму Кики Бертенс.

А на турнире в Окленде в начале года словачка даже дошла до полуфинала. В настоящий момент она занимает 44-е место в рейтинге WTA.

Между тем сама Шарапова осторожно высказывается о своём возвращении на корт.

«Турнир в Мальорке — отличное место для тренировок. Условия здесь намного лучше, чем в Англии. Я не чувствую давления из-за возвращения. Знаю, что в числе лучших сейчас — молодые талантливые игроки», — приводит слова спортсменки официальный сайт турнира.

При этом она пообещала сыграть как можно лучше и подарить болельщикам настоящее удовольствие.

«Знаю, что от моего возвращения многого ожидают, и настроена более оптимистично, чем несколько месяцев назад», — добавила Шарапова.

Жизнь без тенниса: бал в Нью-Йорке и обед с Бэкхем

Пусть Мария и осталась без любимого дела на несколько месяцев и вынуждена была пройти через долгое восстановление, скучать ей не приходилось. Социальные сети теннисистки — лучший тому свидетель.

Так, Мария выкладывала фото с вечеринки после церемонии вручения премии «Оскар», с бала в «Нью-Йорке» и с обеда с Викторией Бэкхем.

Немалую часть жизни спортсменки по-прежнему занимает её бренд сладостей Shugarpova. В частности, в мае Шарапова подарила ключи от автомобиля «Порше» женщине, которая продала больше всего её конфет.

«Эта удивительная дама продала великое множество конфет за последние 12 месяцев. Так много, что стала победителем конкурса и получила возможность водить «Порше» в течение следующего года. Поздравляю, Труди! Вы установили планку высоко!» — написала Шарапова в Twitter.

Более того, ходили даже слухи о беременности Марии, но сама россиянка их опровергла.

«Возраст берёт своё, восстановление начинает затягиваться»

Если в жизни вне спорта россиянка чувствует себя вполне комфортно, то её физическая форма и способность полностью восстановиться вызывают серьёзные вопросы. В текущем году теннисистка приняла участие лишь в восьми матчах и несколько раз безуспешно пыталась вернуться.

В последний момент она снималась с турниров в Риме и Штутгарте, где организаторы тоже вручили ей уайлд-кард.

«Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне. Прошу прощения перед всеми немецкими болельщиками, которые собрались приехать в Штутгарт и посмотреть на мою игру», — цитировала спортсменку пресс-служба соревнований в официальном Twitter.

До последнего Мария рассчитывала сыграть и на «Ролан Гаррос», но из-за проблем с плечом вновь не смогла этого сделать.

«Сегодня снялась с Открытого чемпионата Франции. Иногда правильные решения не так уж и легко принять. Но есть хорошие новости: я вернулась к тренировкам на корте и потихоньку возвращаю силу моему плечу. Париж, я очень по тебе скучаю. До встречи в следующем году», — приводит слова спортсменки WTA Insider.

Несмотря на то что сама Шарапова пытается смотреть в спортивное будущее с оптимизмом и регулярно выкладывает в соцсети фотографии с тренировок, знающие её специалисты настроены куда пессимистичнее.

Так, президент ФТР Шамиль Тарпищев отмечал, что полностью восстановиться Марии будет тяжело из-за возраста.

«Нынешние травмы Шараповой тянутся шлейфом ещё от первой операции на плече. Потом был перерыв, связанный с допинговыми делами, а после пришлось форсировать подготовку — организм отвык от нагрузок. Сейчас ещё возраст берёт своё, восстановление начинает затягиваться.

Но главное — желание играть, которое у Шараповой не пропало. Мы все надеемся, что она скорее восстановится, наберёт форму и сыграет на Олимпиаде 2020 года», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

С другой стороны, в 2014-м спортсменка вернулась в строй после первой тяжёлой травмы плеча и неожиданно для всех выиграла «Ролан Гаррос». Однако в 32 года повторить подобное достижение будет невероятно сложно.

Важный вопрос — хватит ли у спортсменки мотивации, ведь даже если Мария решит закончить спортивную карьеру, то её жизнь не станет менее насыщенной и интересной.

Неслучайно агент Шараповой Макс Айзенбад недавно заявил, что россиянка может стать более успешным предпринимателем, чем теннисисткой.

«В 2004 году она выиграла Уимблдон и обрела не только уверенность в подобном образе жизни, но и возможность работать с крупными компаниями, проводить невероятные рекламные акции. Она задаёт много вопросов, когда встречается с режиссёрами и другими творческими людьми. Мария действительно старается понять, чего они хотят и чем занимаются. Она всё анализирует, а потом говорит: «Нет, я могу сделать лучше». Думаю, что предприниматель из неё получится даже лучший, чем теннисист. Она невероятно нацелена на результат», — цитирует Айзенбада The Entepreneur.