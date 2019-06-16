Шарапова заявила, что не чувствует давления перед возвращением на теннисный корт

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Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что не испытывает давления перед возвращением на корт после долгого перерыва из-за травмы.
Шарапова заявила, что не чувствует давления перед возвращением на теннисный корт
  • Reuters

«Не чувствую давления от своего возвращения. Я знаю, что есть молодые и талантливые игроки, у них есть хорошая возможность создать свои истории и навязать соперничество», — приводит слова россиянки пресс-служба турнира Mallorca Open.

По её словам, она осознаёт, что зрители многого ждут от неё, и отметила, что предстоящий турнир в испанском городе Санта-Понса, который пройдёт с 17 по 23 июня, должен стать отличной подготовкой к Уимблдону. 

«Я чувствую себя уже лучше, чем несколько месяцев назад», — добавила Шарапова.

Последний раз россиянка выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в конце января. После этого она не участвовала в соревнованиях из-за травмы плеча.

Ранее стала известна соперница Шараповой на теннисном турнире Mallorca Open.

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