Шарапова заявила, что не чувствует давления перед возвращением на теннисный корт

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что не испытывает давления перед возвращением на корт после долгого перерыва из-за травмы.

«Не чувствую давления от своего возвращения. Я знаю, что есть молодые и талантливые игроки, у них есть хорошая возможность создать свои истории и навязать соперничество», — приводит слова россиянки пресс-служба турнира Mallorca Open.

По её словам, она осознаёт, что зрители многого ждут от неё, и отметила, что предстоящий турнир в испанском городе Санта-Понса, который пройдёт с 17 по 23 июня, должен стать отличной подготовкой к Уимблдону.

«Я чувствую себя уже лучше, чем несколько месяцев назад», — добавила Шарапова.

Последний раз россиянка выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в конце января. После этого она не участвовала в соревнованиях из-за травмы плеча.

Ранее стала известна соперница Шараповой на теннисном турнире Mallorca Open.