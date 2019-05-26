Отказ Шараповой, фаворитка из Нидерландов и борьба за лидерство в рейтинге: чем интересен женский турнир «Ролан Гаррос»

В Париже стартует второй теннисный турнир из серии Большого шлема — «Ролан Гаррос». Фаворитом женских соревнований станет голландка Кики Бертенс, которая лучше всех провела грунтовую часть сезона. Кроме того, она наряду с ещё двумя спортсменками попытается отобрать у Наоми Осаки звание первой ракетки мира. Между тем Мария Шарапова из-за проблем с плечом не сможет принять участие в турнире.

Четверо на место Осаки

Если Новак Джокович надолго обеспечил себе звание первой ракетки мира и ни при каких раскладах не может его лишиться после «Ролан Гаррос», то у девушек борьба за первую строчку рейтинга WTA немного интереснее. Само собой, основным фаворитом остаётся лидирующая сейчас Наоми Осака. Помимо того, что у японки имеется определённый отрыв от главных конкуренток, ей также не придётся защищать много очков из-за вылета в третьем круге в прошлом сезоне.

Однако сместить Осаку всё же могут сразу несколько девушек. Это Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Петра Квитова. Анжелика Кербер тоже входила в этот список, но она в первом же матче потерпела сенсационное поражение от россиянки Анастасии Потаповой. Занимающая третью строчку действующая победительница «Ролан Гаррос» Симона Халеп не претендует на лидерство в рейтинге — даже в случае повторного триумфа румынка будет иметь меньше очков, чем проигравшая в первом раунде Осака.

Условия для всех претендентов на звание первой ракетки будут достаточно жёсткими. Плишковой и Бертенс надо дойти как минимум до финала, а Квитовой — впервые в карьере выиграть главный грунтовый турнир.

При этом если Осака выйдет в финал, то все усилия конкурентов окажутся напрасными. Японка продлит своё лидерство за всю карьеру до 20 недель и обгонит по этому показателю Дженнифер Каприати и Елену Янкович, а с бельгийкой Ким Клейстерс сравняется. Кроме того, в этом случае Осаке останется всего одна неделя до Марии Шараповой.

4 for 1: Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Petra Kvitova, and Angelique Kerber have a chance to unseat No.1 Naomi Osaka @rolandgarros.



It won’t be easy.



No.1 Scenarios: https://t.co/SmTEiE6M8G#RG19pic.twitter.com/RI55IJ4OmB — WTA Insider (@WTA_insider) 24 мая 2019 г.

Новая королева грунта из Голландии

Статус фаворита текущего «Ролан Гаррос» по результатам на грунтовых турнирах можно смело присвоить голландке Кики Бертенс. 27-летняя теннисистка стала главным открытием этой весны. Она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, одержала победу в Мадриде и сыграла в полуфинале в Риме. К такому впечатляющему послужному списку можно ещё добавить выход в третий круг турнира в Чарльстоне — и получается, что Бертенс одержала 12 побед на грунте менее чем за два месяца.

Турнир в Мадриде оказался особенно удачным для голландки: на пути к своей первой победе в серии Premiere Mandatory она обыграла трёх девушек, находившихся на тот момент в первой десятке рейтинга WTA. Жертвами Бертенс стали Петра Квитова, Слоан Стивенс и Симона Халеп. 27-летняя спортсменка теперь вправе замахнуться на нечто большее, чем полуфинал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Как минимум к этому обязывают четвёртое место в мировом рейтинге, на которое Бертенс стремительно забралась, и щадящая жеребьёвка — только в четвертьфинале её будут ждать соперницы, близкие по рангу.

Немалых успехов добились Петра Квитова и Наоми Осака. Чешка первенствовала в Штутгарте, а японка выиграла в общей сложности восемь матчей за месяц. Однако их позиции слабеют из-за травм, которые помешали им доигрывать матчи в Мадриде. Если за оставшуюся неделю они пришли в себя, то останутся фаворитками. Осаке, впрочем, достался весьма сложный путь по турнирной сетке: уже во втором круге она может встретиться с Еленой Остапенко или Викторией Азаренко, а в четвертьфинале — с Сереной Уильямс, последний матч с которой закончился громким скандалом.

Каролина Плишкова тоже может похвастаться победой на крупных соревнованиях — вторая ракетка выиграла турнир в Риме, который можно считать генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». Однако при этом среди её соперниц не было никого, кто бы входил в первую тридцатку рейтинга WTA. Зато их будет немало в первую неделю «Ролан Гаррос» — это могут быть Каролин Возняцки, Юлия Гёргес, да и Светлана Кузнецова вполне способна оказать сопротивление уже во втором круге.

Проблемы Свитолиной и Касаткиной

Нескольким теннисисткам, которые считаются фаворитками на любых турнирах, с этим статусом придётся временно расстаться. В первую очередь речь идёт об Элине Свитолиной. Украинка не выиграла ни одного матча на грунте в этом сезоне. В Париже её сразу же ждёт Винус Уильямс, а в третьем круге может повстречаться чемпионка 2016 года Гарбинье Мугуруса.

Невысоки шансы на успех и у россиянки Дарьи Касаткиной. Она стала единственной представительницей своей страны в списке сеяных — таким низким представительство России не было с тех пор, как в 2002 году количество игроков с персональным номером увеличили с 16 до 32. Касаткина на протяжении всего сезона не выигрывала больше двух матчей подряд, так что ей будет сложно не то что защищать очки за четвертьфинал, а просто попасть во вторую неделю турнира. Даже если россиянке это удастся, то в четвёртом круге её будет ждать действующая чемпионка Симона Халеп.

Отсутствие посева создаёт проблемы многим российским спортсменкам. Кузнецова из-за этого может во втором круге встретиться с Каролиной Плишковой, а Вера Звонарёва — с Петрой Квитовой. А Евгению Родину и Виталию Дьяченко и вовсе ждут тяжёлые поединки с Мэдисон Кис и Сереной Уильямс уже в первых матчах.

Двойной отказ россиянок

Две теннисистки из первой сотни рейтинга WTA не смогут принять участие в «Ролан Гаррос» — и обе оказались россиянками. В Париже не выступит чемпионка 2012 и 2014 годов Мария Шарапова. Она всё ещё не может вернуться на корт после январского турнира в Санкт-Петербурге — 32-летней спортсменке мешает травма плеча.

Из-за неё Шарапова пропустила важные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, а также весь грунтовый сезон, опустившись при этом на 49-е место в мировом рейтинге. Болельщики надеялись, что многомесячного отсутствия хватит для восстановления, но за две недели до «Ролан Гарроса» Шарапова объявила о пропуске турнира. Россиянка теперь продолжит проседать в рейтинге — она не сможет защитить очки за прошлогодний выход в четвертьфинал.

Не сыграет в Париже и Екатерина Макарова. Олимпийская чемпионка не выступает с февраля этого года, когда она дошла до финала турнира в Дубае в паре с Люцией Градецкой. Макарова в этом сезоне ещё не одержала ни одной победы в одиночном разряде на турнирах WTA и теперь рискует вылететь из актуального списка ста лучших теннисисток.

Попытка Уильямс

Уже больше двух лет, с тех пор как Серена Уильямс выиграла в Австралии свой 23-й турнир Большого шлема, перед ней стоит задача догнать Маргарет Корт по количеству титулов на главных теннисных соревнованиях. Американка по-прежнему уступает ей один пункт. Ни одна из её попыток после выхода из декретного отпуска не увенчалась успехом, хотя Уильямс была близка и дважды доходила до финалов.

В прошлом сезоне Уильямс дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос», но снялась перед поединком с Шараповой из-за травмы. Чтобы в этот раз чувствовать себя комфортнее на грунте, американка впервые за три года провела подготовку на этом покрытии и явилась на турнир в Риме. Она обыграла шведку Ребекку Петерсон, но тут же уступила своей старшей сестре Винус.

Из-за столь раннего вылета перспективы Уильямс-младшей на победу оценивать сложно. Перед приездом в Рим она не выходила на корт полтора месяца из-за травмы колена, что не может не сказываться на физической форме. Но десятый номер посева должен помочь теннисистке плавно войти в турнир, который она выигрывала реже других «шлемов».