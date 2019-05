Отказ Шараповой, фаворитка из Нидерландов и борьба за лидерство в рейтинге: чем интересен женский турнир «Ролан Гаррос»

4 for 1: Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Petra Kvitova, and Angelique Kerber have a chance to unseat No.1 Naomi Osaka @rolandgarros.



It won’t be easy.



No.1 Scenarios: https://t.co/SmTEiE6M8G#RG19pic.twitter.com/RI55IJ4OmB