Отказ Шараповой, фаворитка из Нидерландов и борьба за лидерство в рейтинге: чем интересен женский турнир «Ролан Гаррос»

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Владимир Зайвый
В Париже стартует второй теннисный турнир из серии Большого шлема — «Ролан Гаррос». Фаворитом женских соревнований станет голландка Кики Бертенс, которая лучше всех провела грунтовую часть сезона. Кроме того, она наряду с ещё двумя спортсменками попытается отобрать у Наоми Осаки звание первой ракетки мира. Между тем Мария Шарапова из-за проблем с плечом не сможет принять участие в турнире.
Отказ Шараповой, фаворитка из Нидерландов и борьба за лидерство в рейтинге: чем интересен женский турнир «Ролан Гаррос»
  • Reuters
  • © Giuseppe Maffia

Четверо на место Осаки

 

Если Новак Джокович надолго обеспечил себе звание первой ракетки мира и ни при каких раскладах не может его лишиться после «Ролан Гаррос», то у девушек борьба за первую строчку рейтинга WTA немного интереснее. Само собой, основным фаворитом остаётся лидирующая сейчас Наоми Осака. Помимо того, что у японки имеется определённый отрыв от главных конкуренток, ей также не придётся защищать много очков из-за вылета в третьем круге в прошлом сезоне.

Однако сместить Осаку всё же могут сразу несколько девушек. Это Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Петра Квитова. Анжелика Кербер тоже входила в этот список, но она в первом же матче потерпела сенсационное поражение от россиянки Анастасии Потаповой. Занимающая третью строчку действующая победительница «Ролан Гаррос» Симона Халеп не претендует на лидерство в рейтинге — даже в случае повторного триумфа румынка будет иметь меньше очков, чем проигравшая в первом раунде Осака.

Условия для всех претендентов на звание первой ракетки будут достаточно жёсткими. Плишковой и Бертенс надо дойти как минимум до финала, а Квитовой — впервые в карьере выиграть главный грунтовый турнир.

При этом если Осака выйдет в финал, то все усилия конкурентов окажутся напрасными. Японка продлит своё лидерство за всю карьеру до 20 недель и обгонит по этому показателю Дженнифер Каприати и Елену Янкович, а с бельгийкой Ким Клейстерс сравняется. Кроме того, в этом случае Осаке останется всего одна неделя до Марии Шараповой.

Новая королева грунта из Голландии

Статус фаворита текущего «Ролан Гаррос» по результатам на грунтовых турнирах можно смело присвоить голландке Кики Бертенс. 27-летняя теннисистка стала главным открытием этой весны. Она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, одержала победу в Мадриде и сыграла в полуфинале в Риме. К такому впечатляющему послужному списку можно ещё добавить выход в третий круг турнира в Чарльстоне — и получается, что Бертенс одержала 12 побед на грунте менее чем за два месяца.

Турнир в Мадриде оказался особенно удачным для голландки: на пути к своей первой победе в серии Premiere Mandatory она обыграла трёх девушек, находившихся на тот момент в первой десятке рейтинга WTA. Жертвами Бертенс стали Петра Квитова, Слоан Стивенс и Симона Халеп. 27-летняя спортсменка теперь вправе замахнуться на нечто большее, чем полуфинал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Как минимум к этому обязывают четвёртое место в мировом рейтинге, на которое Бертенс стремительно забралась, и щадящая жеребьёвка — только в четвертьфинале её будут ждать соперницы, близкие по рангу.

Немалых успехов добились Петра Квитова и Наоми Осака. Чешка первенствовала в Штутгарте, а японка выиграла в общей сложности восемь матчей за месяц. Однако их позиции слабеют из-за травм, которые помешали им доигрывать матчи в Мадриде. Если за оставшуюся неделю они пришли в себя, то останутся фаворитками. Осаке, впрочем, достался весьма сложный путь по турнирной сетке: уже во втором круге она может встретиться с Еленой Остапенко или Викторией Азаренко, а в четвертьфинале — с Сереной Уильямс, последний матч с которой закончился громким скандалом.

Каролина Плишкова тоже может похвастаться победой на крупных соревнованиях — вторая ракетка выиграла турнир в Риме, который можно считать генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». Однако при этом среди её соперниц не было никого, кто бы входил в первую тридцатку рейтинга WTA. Зато их будет немало в первую неделю «Ролан Гаррос» — это могут быть Каролин Возняцки, Юлия Гёргес, да и Светлана Кузнецова вполне способна оказать сопротивление уже во втором круге.

Проблемы Свитолиной и Касаткиной

Нескольким теннисисткам, которые считаются фаворитками на любых турнирах, с этим статусом придётся временно расстаться. В первую очередь речь идёт об Элине Свитолиной. Украинка не выиграла ни одного матча на грунте в этом сезоне. В Париже её сразу же ждёт Винус Уильямс, а в третьем круге может повстречаться чемпионка 2016 года Гарбинье Мугуруса.

Невысоки шансы на успех и у россиянки Дарьи Касаткиной. Она стала единственной представительницей своей страны в списке сеяных — таким низким представительство России не было с тех пор, как в 2002 году количество игроков с персональным номером увеличили с 16 до 32. Касаткина на протяжении всего сезона не выигрывала больше двух матчей подряд, так что ей будет сложно не то что защищать очки за четвертьфинал, а просто попасть во вторую неделю турнира. Даже если россиянке это удастся, то в четвёртом круге её будет ждать действующая чемпионка Симона Халеп.

Отсутствие посева создаёт проблемы многим российским спортсменкам. Кузнецова из-за этого может во втором круге встретиться с Каролиной Плишковой, а Вера Звонарёва — с Петрой Квитовой. А Евгению Родину и Виталию Дьяченко и вовсе ждут тяжёлые поединки с Мэдисон Кис и Сереной Уильямс уже в первых матчах.

Двойной отказ россиянок

Две теннисистки из первой сотни рейтинга WTA не смогут принять участие в «Ролан Гаррос» — и обе оказались россиянками. В Париже не выступит чемпионка 2012 и 2014 годов Мария Шарапова. Она всё ещё не может вернуться на корт после январского турнира в Санкт-Петербурге — 32-летней спортсменке мешает травма плеча.

Из-за неё Шарапова пропустила важные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, а также весь грунтовый сезон, опустившись при этом на 49-е место в мировом рейтинге. Болельщики надеялись, что многомесячного отсутствия хватит для восстановления, но за две недели до «Ролан Гарроса» Шарапова объявила о пропуске турнира. Россиянка теперь продолжит проседать в рейтинге — она не сможет защитить очки за прошлогодний выход в четвертьфинал.

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Не сыграет в Париже и Екатерина Макарова. Олимпийская чемпионка не выступает с февраля этого года, когда она дошла до финала турнира в Дубае в паре с Люцией Градецкой. Макарова в этом сезоне ещё не одержала ни одной победы в одиночном разряде на турнирах WTA и теперь рискует вылететь из актуального списка ста лучших теннисисток.

Попытка Уильямс

 

Уже больше двух лет, с тех пор как Серена Уильямс выиграла в Австралии свой 23-й турнир Большого шлема, перед ней стоит задача догнать Маргарет Корт по количеству титулов на главных теннисных соревнованиях. Американка по-прежнему уступает ей один пункт. Ни одна из её попыток после выхода из декретного отпуска не увенчалась успехом, хотя Уильямс была близка и дважды доходила до финалов.

В прошлом сезоне Уильямс дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос», но снялась перед поединком с Шараповой из-за травмы. Чтобы в этот раз чувствовать себя комфортнее на грунте, американка впервые за три года провела подготовку на этом покрытии и явилась на турнир в Риме. Она обыграла шведку Ребекку Петерсон, но тут же уступила своей старшей сестре Винус.

Из-за столь раннего вылета перспективы Уильямс-младшей на победу оценивать сложно. Перед приездом в Рим она не выходила на корт полтора месяца из-за травмы колена, что не может не сказываться на физической форме. Но десятый номер посева должен помочь теннисистке плавно войти в турнир, который она выигрывала реже других «шлемов».

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