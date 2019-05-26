Возвращение Федерера, шанс Надаля на 12-й титул и прорыв Медведева: чего ждать от мужского турнира на «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 26 мая, в Париже стартует второй турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции, больше известный как «Ролан Гаррос». Впервые за долгое время на нём выступит 20-кратный победитель мейджоров Роджер Федерер. Вместе с Новаком Джоковичем он постарается по второму разу выиграть все турниры Большого шлема. Рафаэль Надаль будет нацелен на получение 12-го титула на главном грунтовом соревновании. Карен Хачанов имеет шанс по итогам турнира ворваться в первую десятку рейтинга ATP, а Даниил Медведев постарается выиграть дебютный матч на «Ролан Гаррос».

Приезд Федерера

В этом году на «Ролан Гаррос» состоится поистине редкое событие — приезд Роджера Федерера. Ни для кого не секрет, что грунтовый мейджор является для швейцарца нелюбимым. Здесь он одерживал победу всего один раз, а проигрывал чаще, чем на других турнирах Большого шлема. Встреча Федерера со Стэном Вавринки в четвертьфинале 2015 года на данный момент является его последним матчем, сыгранным в Париже. С тех пор он не участвовал в турнире, ссылаясь на состояние здоровья.

Игнорирование «Ролан Гаррос» обходится швейцарцу дорого. С тех пор как он начал избегать участия в главном грунтовом турнире, он числился первой ракеткой мира на протяжении всего лишь восьми недель. Но в этом сезоне Федерер всё-таки вернулся на земляные корты и дошёл до четвертьфиналов в Мадриде и Риме.

В столице Италии швейцарец снялся перед матчем со Стефаносом Циципасом из-за травмы, так что его поклонники вновь могли забеспокоиться по поводу пропуска «Ролан Гаррос». Но 37-летний теннисист дал понять, что намерен отыграть в Париже и от своих планов уже не отступит. У Федерера даже есть шанс подвинуть Рафаэля Надаля со второй строчки рейтинга ATP — для этого ему надо выступить не хуже испанского теннисиста.

Жеребьёвка «Ролан Гаррос» оказалась благосклонной к швейцарцу. Первый матч он проведёт с итальянцем Лоренцо Сонего, а вплоть до четвертьфинала Федереру не попадётся никого сильнее Циципаса.

Федерер и Джокович на пороге истории

Сразу два теннисиста могут попытаться собрать так называемые двойные карьерные Большие шлемы — достижение, когда спортсмен выиграл все мейджоры по два раза в разные годы. Помимо уже упомянутого Роджера Федерера, в одном шаге от этой цели находится Новак Джокович. Они оба по разу первенствовали в Париже из-за доминирования Рафаэля Надаля на грунтовых кортах, но зато в Мельбурне, Лондоне и Нью-Йорке давно «выполнили норму».

В Открытую эру обладателем «двойного карьерного» Большого шлема ещё никто не становился. Только австралийцам Рою Эмерсону и Роду Лейверу удалось сделать это до допуска профессионалов до всех турниров.

Победа на «Ролан Гаррос» позволит Джоковичу установить ещё одно уникальное достижение. Он является действующим победителем трёх мейджоров из четырёх. Ему не хватает только титула в Париже. В прошлом серб уже собирал «некалендарный» Большой шлем и теперь может это сделать во второй раз. Тот же Лейвер уже добивался этого, но один из его Больших шлемов пришёлся на время до Открытой эры.

Джокович начнёт турнир матчем с поляком Хубертом Гуркачем. Ни Федерера, ни Надаля в его половине турнирной сетки нет, но зато есть перспектива встретиться в полуфинале с австрийцем Домиником Тимом, прошлогодним финалистом «Ролан Гаррос».

Надаль в погоне за победной дюжиной

Рафаэль Надаль установил на «Ролан Гаррос» уже все рекорды, какие только возможно. Он является 11-кратным победителем турнира — такого доминирования на одном мейджоре не демонстрировал никто. Действующему чемпиону остаётся только преследовать Федерера в списке многократных победителей турниров Большого шлема. Если швейцарец выигрывал главные теннисные состязания 20 раз, то испанец — «всего» 17.

В нынешнем сезоне у поклонников Надаля могли возникнуть опасения по поводу его физической формы. С самого начала сезона ему никак не удавалось выиграть хотя бы один турнир, хотя возможностей для этого было предостаточно (стоит вспомнить финал Australian Open и четыре подряд выхода в полуфиналы на состязаниях различного уровня).

Только на турнире в Риме, завершившемся на прошлой неделе, Надаль показал всю свою силу. Два первых матча он выиграл, отдав соперникам всего два гейма, затем в двух сетах одолел Фернандо Вердаско и Стефаноса Циципаса, а в финале впервые в карьере всухую победил Джоковича. Серб потом навязал борьбу, но в решающем сете зацепил всего один гейм. Надаль вновь подходит к «Ролан Гаррос» в статусе «грунтового короля».

Даже турнирную сетку испанец получил в этом году такую, которая многим простым теннисистам и не снилась. Два первых круга он точно проведёт с соперниками, пробившимися в основной турнир через квалификацию. Только после этого у испанца появятся по-настоящему серьёзные противники.

Шансы россиян

Впервые с 2014 года два российских игрока вошли в число сеяных на «Ролан Гаррос» и впервые за 11 лет они оказались в первой половине списка. Карен Хачанов получил десятый номер посева, а Даниил Медведев стал 12-м. Безусловно, это можно признать определённым успехом российских теннисистов, хотя по сути посев является авансом, который надо оправдывать на корте.

Хачанов на грунтовых кортах чувствует себя не слишком уверенно, по крайней мере в текущем сезоне. На этом покрытии он сначала проиграл три матча подряд, а затем одержал три победы. Втянуться в турнир поможет встреча с немцем Седриком-Марселем Штебе, который не играл на «Ролан Гаррос» с 2012 года. Далее Хачанова ждут вероятные поединки с Люкой Пуйе и Хуаном Мартином дель Потро — победы над ними могут принести россиянину первый в карьере четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Весьма вероятно, что комплектом к нему придёт и место в первой десятке рейтинга ATP.

В отличие от Хачанова, Медведев ещё никогда не выигрывал хотя бы матч на «Ролан Гаррос». Но в этом году он здорово подготовил себя к грунтовому сезону и его кульминации. В Монте-Карло Медведев сенсационно обыграл в четвертьфинале первую ракетку мира Новака Джоковича. Затем в Барселоне 23-летний россиянин дошёл до финала, в котором сильнее оказался Доминик Тим. Медведеву не совсем дались только две последние проверки сил в Мадриде и Риме, но и там он проиграл только в трёх сетах.

Первый матч Медведева будет непростым. Его соперником стал француз Пьер-Юг Эрбер, которого можно назвать одним из сильнейших несеяных игроков. Впрочем, Медведев не зря является сейчас 14-й ракеткой мира. Вплоть до четвёртого круга ему не будут попадаться более статусные соперники, чем он сам. А уже в начале второй недели российского игрока может встретить японец Кей Нисикори.

Хачанов и Медведев будут не единственными россиянами на турнире. В последний момент квалификацию смог преодолеть 26-летний Алексей Ватутин, занимающий сейчас 216-е место в рейтинге ATP. В первом в своей карьере матче Большого шлема Ватутин сыграет с французом Корентеном Муте, который сам попал на «Ролан Гаррос» благодаря уайлд-кард.

Кирьос против грунта

На «Ролан Гаррос» не выступит главный дебошир современного тенниса Ник Кирьос. Недавно австралиец греческого происхождения едва не был отстранён от тенниса за своё поведение на турнире в Риме, но спортивные чиновники ограничились штрафом и лишением призовых.

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Тем не менее Кирьос добился того, чтобы стать в Париже персоной нон грата. 36-я ракетка мира нецензурно выразился о «Ролан Гаррос», который он пропускал в 2018 году. Причиной такого резкого заявления стала давняя нелюбовь теннисиста к грунтовому покрытию. Организаторам это не понравилось, и они просто вычеркнули Кирьоса из списка участников, отдав его место победителю квалификации. Турнир лишился одного талантливого, но слишком строптивого игрока.

Сеяные травмы

«Ролан Гаррос» пропустят ещё несколько видных игроков, но уже по уважительным причинам. Три теннисиста, которые могли оказаться в числе сеяных, в конечном счёте снялись из-за травм. Не сыграют в Париже восьмая ракетка мира Кевин Андерсон, десятый в мировом рейтинге Джон Изнер и занимающий 17-е место Милош Раонич.

Из-за своего отказа Изнер теперь может опуститься в рейтинге ATP ниже Хачанова и Медведева. Российским игрокам нужно преодолеть совсем небольшое расстояние до американца, который сам очков в ближайшие две недели не заработает. Хачанову надо выйти в четвёртый круг, а Медведеву — пройти в четвертьфинал.

К сожалению, травмы не позволят выйти на корт ещё одному россиянину, Андрею Рублёву. Его падение в мировом рейтинге, где 21-летний россиянин располагается на 76-м месте, наверняка продолжится.