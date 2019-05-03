Затяжное восстановление: Шарапова снялась с крупного турнира в преддверии «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира категории «Премьер» в Риме. Причиной стала травма плеча, которая беспокоит спортсменку с 2007 года. Соревнования в итальянской столице предшествуют Открытому чемпионату Франции, который стартует в Париже 26 мая. Пропуск крупных состязаний может осложнить Шараповой борьбу на «Ролан Гаррос», поскольку из-за низкого рейтинга ей придётся участвовать в квалификации.

В преддверии Открытого чемпионата Франции по теннису поклонники пятикратной победительницы турниров Большого шлема Марии Шараповой получили не самые радостные вести. Россиянка не примет участие в турнире серии «премьер» в Риме, который состоится в середине мая. Сообщается, что причиной очередного отказа в нынешнем сезоне стала травма плеча, которая преследует спортсменку на протяжении большей части взрослой карьеры.

«Мария Шарапова снялась с турнира в Риме из-за хронической травмы плеча. Она не выходила на корт с конца января, когда выступала на соревнованиях в Санкт-Петербурге», — сообщил портал Tennis.com.

Впервые плечо начало беспокоить теннисистку ещё в 2007 году. Из-за этого она была вынуждена пропустить грунтовый сезон, однако больших опасений ни у неё самой, ни у её команды по этому поводу не было. Шарапова проходила лечение у нескольких специалистов, однако боль не только не проходила, но и усиливалась, в первую очередь, не давая возможность качественно выполнять подачи.

После целого ряда процедур, которые не принесли должного результата, россиянка обратилась к известному американский спортивному медику Дэвиду Алтчеку. Он подтвердил самые худшие опасения: боль вызывал разрыв связок плеча, в связи с чем требовалась срочная операция. На тот момент Шарапова признавалась, что всерьёз задумывалась о завершении карьеры.

Операция была проведена успешно. На восстановление Шараповой потребовалось около семи месяцев. Спортсменка вновь подтвердила статус одного из лидеров мирового тенниса в 2012 году, впервые после травмы стал победительницей «Ролан Гароса».

Тем не менее на этом проблемы бывшей первой ракетки мира не закончились, и боль периодически возвращалась. Последствия серьёзного повреждения дают о себе знать до сих пор. Шарапова не сумела доиграть четвертьфинальный матч первого для неё в нынешнем сезоне турнира в китайском Шэньчжэне.

При этом Australian Open сложился для неё достаточно успешно. Она дошла до четвёртого круга соревнований, одержав верх над экс-первой ракеткой мира Каролиной Возняцки.

Однако затем последовала череда отказов. В конце января Шарапова снялась уже после первого круга St.Petersburg Ladies Trophy. По её словам, она рассчитывала выступить на домашнем турнире, а затем продолжить восстанавливать плечо, однако этого ей не удалось.

Впоследствии россиянка не вышла на корты ещё двух престижных соревнованиях в Индиан Уэллсе и Майами.

Первым этапом подготовки к грунтовому сезону для неё должен был стать турнир категории «премьер» в Штутгарте, где организаторы предоставили ей уайлд-карт. Тем не менее травма не позволила ей выступить и там.

«Прошу прощения перед всеми моими немецкими болельщиками, которые собрались приехать в Штутгарт и посмотреть на мою игру. Восстановление идёт очень хорошо, но пока я не готова к тому, чтобы соревноваться на высоком уровне», — цитировал спортсменку официальный Twitter турнира.

Пропуск сразу нескольких престижных турниров сказался на положении Шараповой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент россиянка занимает 28-ю строчку, однако из-за пропуска Рима она и может оказаться вне 50 сильнейших.

Непопадание в число сеяных на «Ролан Гарросе» значительно усложнит ей путь к очередному трофею. Ситуацию усугубляет и тот факт, что в прошлом сезоне в Париже Шарапова добралась до четвертьфинала. Теперь ей предстоит защищать 430 рейтинговых очков.

Комментируя планы на нынешний сезон, россиянка заявляла, что её главным приоритетом по прежнему является победа на турнирах Большого шлема. Однако обострившая травма заставила её поклонников начать серьёзно беспокоиться о том, не планирует ли 32-летняя спортсменка и вовсе завершать профессиональную карьеру.

Однако сама Шарапова призналась, что, несмотря на повреждение, мотивация выходить на корт у неё всё ещё есть.

«Давайте проживем хотя бы один год. Потом пойдём на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда (на St.Petersburg Ladies Trophy. — RT) не поехала», — говорила Шарапова.