Шарапова подтвердила, что не выступит на турнире в Штутгарте
- Reuters
«Я делаю успехи в восстановлении, но ещё не готова играть на высоком уровне», — приводит слова Шараповой пресс-служба соревнований.
31-летняя теннисистка из-за травмы плеча была вынуждена пропустить соревнования в Майами и Индиан-Уэллсе.
Турнир в Штутгарте пройдёт с 22 по 28 апреля. Шарапова попала в основную сетку соревнований по уайлд-кард.
Ранее сообщалось, что в список участников «Ролан Гаррос» вошли 15 российских теннисистов.