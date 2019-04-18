Шарапова подтвердила, что не выступит на турнире в Штутгарте

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Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что не сможет выступить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
Шарапова подтвердила, что не выступит на турнире в Штутгарте
  • Reuters

«Я делаю успехи в восстановлении, но ещё не готова играть на высоком уровне», — приводит слова Шараповой пресс-служба соревнований.

31-летняя теннисистка из-за травмы плеча была вынуждена пропустить соревнования в Майами и Индиан-Уэллсе.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 22 по 28 апреля. Шарапова попала в основную сетку соревнований по уайлд-кард.

Ранее сообщалось, что в список участников «Ролан Гаррос» вошли 15 российских теннисистов.

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