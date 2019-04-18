В список участников «Ролан Гаррос» включено 15 российских теннисистов

Организаторы второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — огласили список участников соревнований.

В список 108 спортсменок, которые выступят в основной сетке турнира включены 12 представительниц России — Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Ещё 20 путёвок в основной раунд соревнований достанутся победителям квалификации и обладательницам уайлд-кард.

В мужской сетке соревнований Россию будут представлять Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В список из 104 спортсменов также вошёл швейцарец Родежер Федерер, не выступавший на Открытом чемпионате Франции с 2015 года. Ещё 24 путёвки будут распределены между обладателями уайлд-кард и победителями квалификации.

«Ролан Гаррос» 2019 года пройдёт на грунтовых кортах в Париже с 26 мая по 9 июня.

Действующим победителем в мужском разряде является испанец Рафаэль Надаль. В женском разряде свой титул будет защищать румынка Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова получила уайлд-кард на турнир WTA в Праге.