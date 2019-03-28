«Уникальный турнир вынужден искать новый дом»: теннисный Кубок Хопмана прекратит существование со следующего сезона
- Победители Кубка Хопмана швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич, 5 января 2019 года
- AFP
- © TONY ASHBY
По сообщению австралийских СМИ, знаменитый выставочный турнир — Кубок Хопмана — со следующего года прекратит своё существование. Одним из первых об этом сообщил известный теннисный аналитик Бен Ротенберг.
«Федерация тенниса Австралии разрывает контракт с Международной федерацией тенниса (ITF), рассчитанный до 2022 года. Популярный и уникальный турнир сначала лишился одного из своих родоначальников, а теперь вынужден искать новый дом», — написал Ротенберг в Twitter.
Позднее эту информацию подтвердили и в ITF. Однако, по словам представителя федерации, функционеры пока окончательно не отказываются от идеи проведения соревнований, в которых смогут одновременно принимать участие как мужчины, так и женщины. Отметим, в Кубке Хопмана каждую страну представляют два спортсмена — мужчина и женщина. На каждой стадии проводится три игры — женская одиночная, мужская одиночная и один матч в миксте.
Место Кубка Хопмана, история которого насчитывает три десятилетия, займут мужские командные соревнования — ATP Cup. Они пройдут уже в начале января следующего года в трёх австралийских городах — Перте, Сиднее и Брисбене. Призовой фонд составит $21 млн и по своей величине будет уступать лишь турнирам Большого шлема. В отличие от своего предшественника, он будет носить официальный статус, а значит, его победитель получит 750 очков в зачёт рейтинга ATP.
Формат ATP Cup будет схож с Кубком Хопмана. 40 лучших теннисистов планеты распределят на восемь команд по национальному признаку, которые, в свою очередь, разделятся на две группы. Каждая соревновательная сессия будет состоять из трёх матчей: двух одиночных и одного парного.
Состав участников определится в сентябре. Приглашения получат спортсмены, занимающие высшие строчки рейтингов своих стран.
Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые заговорило о создании нового турнира в 2018 году. Он должен был стать аналогом Командного Кубка мира, проводимого с 1978 по 2012 год. Однако лишь сейчас стало известно, что он заменит Кубок Хопмана.
Ранее министр туризма Западной Австралии Пол Папалия высказал предположение, что с появлением ATP Cup организовывать выставочные соревнования станет нецелесообразно, так как сильнейшие теннисисты планеты отдадут предпочтение рейтинговым и более престижным состязаниям.
На данный момент неизвестно, будет ли проводиться аналогичный турнир среди женщин. При этом многие болельщики и эксперты уже выразили обеспокоенность по поводу исчезновения соревнований, для многих знаменовавших начало теннисного сезона.
Кубок Хопмана был организован в 1989 году тремя теннисистами — Чарли Фанкаттом, Пэтом Кэшем и Полом Макнами, который до 2002 года был директором турнира. Впоследствии права на проведение соревнований были переданы ITF, а затем Федерации тенниса Австралии. Макнами, сам в прошлом успешный теннисист, обладатель нескольких наград турниров Большого шлема, постепенно терял авторитет в организации, а затем и вовсе был уволен с поста. После этого судьба состязаний полностью оказалась в руках местных теннисных властей.
Несмотря на неофициальный статус, Кубок Хопмана традиционно привлекал много именитых гостей. В разное время его участниками были Моника Селеш, Мартина Хингис, Борис Бекер и другие. В 2007 году единственный раз в истории его победителями стали представители России — Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов.
Многие болельщики выразили недоумение из-за того, что легендарный турнир исчезнет. Многие приводят в пример соревнования нынешнего года, в рамках которых на одном корте сошлись легендарный швейцарец Роджер Федерер и не менее выдающаяся американка Серена Уильямс. В финале 20-кратный победитель турниров Большого шлема в паре с Белиндой Бенчиич одержал верх над немецким дуэтом Ангелика Кербер — Александр Зверев.
Узнав о прекращении существования Кубка Хопмана, Федерер признался, что испытывает смешанные чувства.
«Это то место, где его дух был, есть и будет. Немного грустно, что это происходит. Я был рад выступать там на протяжении последних трёх лет», — приводит слова швейцарца портал Nine.
Ранее Зверев также выразил надежду, что проведение новых командных соревнований никак не повлияет на уже существующий турнир.
«Надеюсь, они будут существовать автономно друг от друга и никакой из них не прекратит своё существование. Если же Кубок Хопмана закроют, то я буду рад вернуться в Перт, чтобы сыграть на ATP Cup. Мне очень нравится этот город», — цитирует Зверева The West Australian.
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